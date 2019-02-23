Выходные в Петербурге начнутся с метелей и гололедицы

Выходные в городе начнутся с метелей — утром и днем 23 февраля в Петербурге ожидается снег, переходящий в мокрый, а местами с дождем. Об этом предупреждает ГУ МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха с ночных заморозков до -12 градусов по Цельсию поднимется до 0-2 градусов выше нуля. На дорогах возможна гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также ездить с включенными противотуманными фонарями.

Напомним, о похолодании, которое надвигается на город, стало известно еще в четверг — вслед за ранней весной и необычным для февраля потеплением, 21 февраля в Петербурге стало холоднее и выпал снег. Предлагаем не придаваться хандре и посмотреть на то, как в середине февраля в Японском саду на Аптекарском острове зацвела первая сакура.