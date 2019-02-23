За неделю от эвакуаций в Петербурге пострадали 170 000 человек. Главное

Всю неделю в Петербурге проходят массовые эвакуации: «минируют» школы и торговые центры, Эрмитаж и Русский музей, Новую Голландию и Мариинский театр. «Собака.ru» собрала все, что известно на данный момент.

В письме, оказавшемся в распоряжении редакции «Собака.ru», говорится следующее: «Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Есть урановые и ртутные заложения. Будьте осторожны — бомба реагирует на движения, вибрацию, звуки. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Желаем попасть в рай! Сегодня у Вас это получится. С уважением, Владимир Владимирович Путин». В других письмах также встречались вопросы «Готовы вспомнить "Зимнюю вишню", Магнитогорск?», но в целом содержание их было примерно одинаковым. Также неизвестные подписывались «Барак Хуссейн Обама». Угрозы приходили с электронных ящиков PUTIN.volodya, OBAMA, а также ящиков со случайным набором цифр.

Утром 16 февраля в Петербурге началась массовая эвакуация торговых центров. К часу дня девять зданий оказались закрыты для посетителей — ТЦ «Радуга», «Румба», «Пик», «Сенная», «Капитолий», «Шкиперский молл», «Озерки» и «Лето» и гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе. В администрации центров сообщили о том, что угроза поступала «от президента» — письма, извещающие о возможном минировании зданий, рассылались неким человеком, представляющимся президентом РФ Владимиром Путиным.

Сколько людей пострадало от эвакуаций

16 февраля было эвакуировано 17 зданий и около 10 000 человек. 17 февраля — 15 зданий и почти 14 000 человек. В воскресенье посетителям пришлось покинуть Русский музей, были отменены дневные представления на исторической и новой сценах Мариинского театра.

В понедельник, 18 февраля, было разослано около тысячи писем, эвакуация проводилась в 436 объектах, всего из зданий было выведено почти 90 000 человек. Больше всего «заминированных» зданий оказалось у «Почты России», проверять пришлось 251 отделение. Также письма получили 60 школ, 3 детсада, 87 торговых комплексов, 243 магазина, 166 заведений общепита, 16 медицинский учреждений, 126 объектов Водоканала, Арбитражный суд на Очаковской, редакция Пятого канала и 69 станций метро. В проверке приняли участие 1 080 полицейских.

19 февраля сотрудники внутренних органов осмотрели 30 объектов – торговые центры, школы и вузы, больницы, кафе, магазины, вестибюли метро и один стадион. Бомбы искали 188 сотрудников ОВД, более 13 500 человек были эвакуированы.

20 февраля людей пришлось выводить из торговых центров «Мега Дыбенко», «Мега Парнас», «Пик», «Охта Молл», здания Российской национальной библиотеки на площади Островского, главного корпуса СПбГУ, Технологического института, всех корпусов и общежитий Университета ИТМО, школ, больниц, поликлиник — всего насчитано 58 сооружений.

В четверг, 21 февраля, были эвакуированы 46 000 человек, среди них оказались и посетители Эрмитажа, для которых этот день был бесплатным (как и любой другой третий четверг месяца). Несмотря на то, что вход в музей был закрыт, очередь продолжала стоять в надежде на скорое открытие. Также пострадали десять школ, три вуза и Новая Голландия.

В пятницу, 22 февраля, сигнал о тревоге прозвучал в 150 учреждениях. Письма с обещаниями взрыва получили в 511 учреждениях, среди которых оказалось даже управление Федеральной службы безопасности на Литейном, однако его сотрудники эвакуироваться не стали. Всего за пятницу покинуть помещения были вынуждены 25 000 человек.

Общее число эвакуированных за неделю превысило 170 000 человек, проверяли почти 2 000 объектов.