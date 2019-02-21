Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетителей и сотрудников Государственного Эрмитажа выводят из здания музея. Причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

Эту информацию подтвердили представители музея. Отмечается, что каждый третий четверг месяца посещение Эрмитажа бесплатное.

Некоторые посетители не стали воспринимать информацию об угрозе взрыва всерьез и продолжают осматривать экспозиции. Очередь на вход всё равно стоит, люди не расходятся, никто не паникует.

Напомним, 21 февраля в Петербурге продолжились массовые эвакуации. Это происходит шестой день подряд. Утром в городе людей вывели из десяти школ, трех вузов и острова Новая Голландия.

20 февраля в Петербурге эвакуировали корпусы ИТМО и СПбГУ. Те, кто это устроил, заявили, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу».

18 февраля сообщение о заминировании поступило в центральный офис сети ресторанов Макдоналдс — почти все заведения пришлось эвакуировать. Во всех случаях сообщение о минировании приходит «от имени президента»