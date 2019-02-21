Закон о легализации граффити в Петербурге принят в первом чтении
Депутаты петербургского Заксобрания одобрили закон о легализации граффити в первом чтении. СОгласно документу, эскизы стрит-арта будут утверждать чиновники.
Смольный должен будет разработать правила для размещения граффити, а также определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Скорее всего, ответственным за разработку нормативов будет комитет по градостроительству и архитектуре.
В ходе заседания депутаты обсудили возможность проведения фестиваля граффити, победитель которого сможет размещать свои рисунки на городских зданиях.
В Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Летом 2018 года громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
Ранее чиновники Петроградского района закрасили граффити с Виктором Цоем вместо того, чтобы отремонтировать изображение, а на Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым. 10 августа коммунальщики уничтожили рисунок с ленивцем-мемом «Свободный от забот».
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