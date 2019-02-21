Закон о легализации граффити в Петербурге принят в первом чтении

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили закон о легализации граффити в первом чтении. СОгласно документу, эскизы стрит-арта будут утверждать чиновники.

Смольный должен будет разработать правила для размещения граффити, а также определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Скорее всего, ответственным за разработку нормативов будет комитет по градостроительству и архитектуре.

В ходе заседания депутаты обсудили возможность проведения фестиваля граффити, победитель которого сможет размещать свои рисунки на городских зданиях.