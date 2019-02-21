В Петербурге эвакуировали десять школ, три вуза и Новую Голландию — «минирования» продолжаются шестой день подряд

Утром 21 февраля в Выборгском районе эвакуировали учеников школы № 115, а также посетителей Полюстровского рынка. «Фонтанке» сообщили, что в учреждения поступила анонимка о заминировании.

Также по данным очевидцев эвакуировали школы № 237, 290, 143, 247, 619 590, 129, 515, лицей № 369 и гимназию № 148.

Людей выводили из ТЦ «Румба» и пространства «Новая Голландия».