В Петербурге эвакуировали десять школ, три вуза и Новую Голландию — «минирования» продолжаются шестой день подряд
Утром 21 февраля в Выборгском районе эвакуировали учеников школы № 115, а также посетителей Полюстровского рынка. «Фонтанке» сообщили, что в учреждения поступила анонимка о заминировании.
Также по данным очевидцев эвакуировали школы № 237, 290, 143, 247, 619 590, 129, 515, лицей № 369 и гимназию № 148.
Людей выводили из ТЦ «Румба» и пространства «Новая Голландия».
Письма приходят на электронные ящики различных организаций шестой день подряд. Автор называет себя Владимиром Путиным.
20 февраля в Петербурге эвакуировали корпусы ИТМО и СПбГУ. Те, кто это устроил, заявили, что «после всех проверок, когда вы потеряете бдительность, мы заложим бомбу».
18 февраля сообщение о заминировании поступило в центральный офис сети ресторанов Макдоналдс — почти все заведения пришлось эвакуировать.
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