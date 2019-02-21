В Петербурге ожидается похолодание до –16 градусов
В четверг, 21 февраля, в Петербурге стало холоднее и выпал снег. Днем осадков не ожидается, сообщают синоптики.
Температура в течение дня составит от –5 до –7 градусов. В ночь на пятницу станет холоднее — около –12 градусов. Осадков также не предвидится.
А вот в субботу в Петербурге ожидается метель и похолодание до –16 градусов. Водителей предупреждают о гололедице на дороге.
Ранее в город пришло потепление и весь снег и наледь на крышах начали таять.
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