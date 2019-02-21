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В Петербурге ожидается похолодание до –16 градусов

В четверг, 21 февраля, в Петербурге стало холоднее и выпал снег. Днем осадков не ожидается, сообщают синоптики. 

Температура в течение дня составит от –5 до –7 градусов. В ночь на пятницу станет холоднее — около –12 градусов. Осадков также не предвидится. 

А вот в субботу в Петербурге ожидается метель и похолодание до –16 градусов. Водителей предупреждают о гололедице на дороге. 

Ранее в город пришло потепление и весь снег и наледь на крышах начали таять. 


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