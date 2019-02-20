Как Петербургу навсегда победить сосули, наледь и протечки? Объясняет Юрий Осинин

Петербургский художник Юрий Осинин, который по своей инициативе и на личные средства установил исторически точные керамические таблички на мостах вместо уродливых металлических, специально для «Собака.ru» провел исследование петербургских сосуль и выяснил, как горожанам навсегда забыть о травмах и смертях из-за гололеда. Решение оказалось не таким уж сложным – изобретать лазеры не понадобится.

«Слетали головы гидры, но гидра все-таки была жива. Тут Геракл заметил, что у гидры на месте каждой сбитой головы вырастают две новые». (12 подвигов Геракла) Сто раз мы это уже проходили, и сценарий не меняется: руководство города хочет, чтобы кто-то изобрел им средство от сосуль: лазер, нанотехнологию, чудо. Чтобы вжух – и нет проблем. А пока средство изобретается, они ругают коммунальщиков и сами выходят с ломами и лопатами на расчистку снега и льда, словно они работают над решением проблемы наравне со всеми. Этот наивный ход работает, как ни странно. Потом приходит весна, и все забывается до следующей зимы. В памяти горожан остаются образы героических чиновников с лопатами наперевес, сосредоточенно щеголяющих в лаковых штиблетах по сугробам. Главный вопрос, остающийся без ответа год за годом, – откуда на крышах и тротуарах берется лед, и как сделать, чтобы его там не было. Чиновники с лопатами – это, безусловно, забавно, но проблему не решает. Более того: вся эта истерическая февральская уборка в целом ничего не значит. Она так же бесполезна, как, скажем, попытка ликвидировать селевой поток в то время, когда он уже отправился в разрушительный спуск с гор. Об этом стоит подумать хорошенько, пока идет зима, и весной взяться за дело, а не клоунов с лопатами изображать. Сейчас только ленивый не плюет в сторону коммунальщиков, которые «не справились», «отсутствуют» и «разворовывают», но давайте разберемся, в них ли дело. На наглядных примерах я объясню, почему уборка бесполезна, даже если свезти в Петербург всех дворников страны, а также почему в соседней Финляндии сосули не растут. Первое, что следует увидеть своими глазами – это заброшенный холодный дом у помойки на улице Лабутина. На его крышу уже много лет не ступала нога дворника, я за ним наблюдаю каждую зиму. Так выглядела его кровля на пике проблем 2019 года: ни льда, ни сосуль.

В то же самое время теплые жилые дома выглядели примерно так.

Где же сосули? Почему не растут на заброшенном доме? На жилые здания еженедельно взбираются ледорубы, которые вместе с наледью сбивают и последние надежды жителей на то, что крыша не будет протекать. Вот они сбивают лед с кровли административного здания драматического театра «Приют комедианта» на улице Лабутина 4/2.

А вот как выглядит результат их деятельности: минус два водостока.

Практика показывает, что водостоки никто не спешит возвращать на место. Сначала стена станет мокнуть, потому по ней потечет вода, как у нас во дворе.

Потом отслоится штукатурка.

И только после этого жители смогут добиться возвращения трубы на месте. Я прошелся по Покровскому острову и изучил только два квартала, но даже на такой небольшой территории было множество поврежденных водостоков.

Климов переулок, 8 – минус два водостока

Климов переулок, дом 3 – минус один

Лермонтовский проспект, 22-24 – минус один

Лермонтовский, 31 – минус один

Лермонтовский, 33 – минус один

Лермонтовский, 35 – минус один

На другом берегу не лучше. Набережная Фонтанки, 34 – минус два водостока

Лабутина, 17 – минус один

Лабутина, 15 – минус один

Во дворы мы не собирались заглядывать, но некоторые и с улицы видно



Карта, на которой отмечены утраченные водостоки

Многовато для мирного времени, не правда ли? Происходит это вот так. Их отрывают ради безопасности, пока ледорубы выламывают наледь, они неминуемо повреждают и крепление водостока. Чтобы он позже не упал кому-нибудь на голову, они добивают его сами. В целом, зима в Петербурге – это вакханалия, во время которой можно крушить все во имя сосуль. Даже не поднимаясь на чердак можно увидеть, что пробитая ломами кровля напоминает решето. Бедные жители верхних этажей! Они обречены на затопление.

Я уверен, что залив залов Русского музея произошел именно так. Пробили кровлю, убирая наледь и снег, и вода пошла смотреть на искусство. Теперь давайте посмотрим, откуда берется наледь на тротуарах. У нас ведь не просто наледь, это же целые ледники, тут мамонтов хранить можно. Мы провели экспериментальный замер толщины слоя льда на тротуаре.

Результат замера – 32см! Примерно как на Ладоге в разгар зимы. Грубо говоря, на трех квадратных метрах тротуара лежит кубометр льда. Как такое количество убирать? Какими волшебными тракторами? Где найти столько сильных дворников? Где потом все это переплавлять в воду? А главное – откуда столько? Все оттуда же, с домов. Зимой наши крыши работают, как гигантские генераторы льда, водостоки заполняются льдом, талая вода просачивается вниз, и ледник растет, занимая все пространство тротуара и сползая на дорогу. Есть мнение, что проблему можно решить, просто убрав водостоки ниже уровня тротуара, чтобы они сразу уходили в ливневку. Но в таком случае они все равно заполнятся льдом во время морозов, их будет разрывать, а, может, и подземную часть порвет. Вернемся к нашему любимому заброшенному дому у помойки и посмотрим, есть ли ледники у его стен. Их нет! И в водосточных трубах тоже нет льда. Здесь лежит только снег.

Может, это случайно так совпало? Посмотрим другой заброшенный дом по адресу Набережная Фонтанки, 163. Обратите внимание на снег, который лежит на крыше и не растаял даже во время теплых солнечных дней.

Его трубы тоже пусты.

А это за углом, фасад, выходящий на Прядильный переулок. День теплый, пригревает солнце, и из труб просто течет вода, но не торчат ледяные снаряды. Водостоки пусты, как им и положено. Я специально снял с такого ракурса, чтобы было видно припаркованные машины. Рядом с ними наледь есть, но совсем немного. Может, вокруг заброшенного дома снег и лед убирает элитное подразделение супер-дворников? Нет, этот дом сам себя обслуживает.

Теперь пройдем чуть дальше, к следующему дому, он уже жилой, и здесь кончается чистый асфальт.

Из каждой трубы торчит кончик ледяного снаряда, который заполняет ее доверху, а под ними расстилается ледник. Слева горы льда, которые были сброшены за зиму с крыши и сбиты с тротуара. И так почти у всех жилых домов. Каждая водосточная труба вывела на тротуар огромное количество льда.

Почему же сосули облюбовали петербургские крыши? Дело в том, что сосулька растет не из-за снега или мороза, а из-за тепла. Если кровля хоть на пол-градуса теплее нуля, снег на ней начинает подтаивать. Достигнув края теплой поверхности, вода попадает на холодный карниз, который уже не согревается чердаком, так как обычно нависает за пределами стен дома. Там она переходит в состояние льда, и начинается рост сосули и слоя наледи: чем крепче морозы, тем быстрее. Сбивать их бесполезно, здесь не спасет лазер, потому что они вырастут снова, как головы гидры. Заброшенные дома не отапливаются, поэтому поверхность кровли там не бывает теплой, соответственно и сосулькам расти не из чего. Снег просто лежит на крыше и никому не мешает, а счистить его оттуда не составит труда, потому что льда здесь нет. Даже когда начнутся оттепели, больших сосулек там не вырастет по той же причине: если на улице станет тепло, начнется капель, и сосульки не будут расти, так как температура воздуха выше нуля. Если снова грянут морозы, сосульке снова будет не из чего вырасти, капель просто прекратится. Но в нашем городе не только заброшенные дома могут позволить себе свободу от сосуль. Например, здание на Троицком проспекте, 4В, которое недавно отремонтировали вместе с кровлей.

Два наглядных примера есть на набережной Обводного канала – дома 135 и 137. У первого хорошая теплоизолированная или вентилируемая кровля, на которой не растут сосульки и просто лежит снег, а у второго старая теплая кровля с сосулями. Она темнее, чем у 135-го, потому что снег на ней тает.



Тротуар у дома 135

Тротуар у дома 137

Тротуар у дома 137

Фото с квадрокоптера Романа Визенина

Большинство крыш Петербурга после снегопада становятся полосатыми.

Фото: Роман Везенин

Снег не тает в тех местах, где под кровельным железом лежит доска обрешетки, которая сохраняет холод снега и не пускает к нему тепло. В просветах между досками железо нагревается воздухом чердака, и снег там плавится. Если ободрать металл, то под ним мы увидим примерно такой каркас. Узнаете? Снег в точности его повторяет.

Вот и обнажилась суть проблем питерских зим: плохие, никудышные для северного города кровли. Невозможно организовать работу коммунальщиков таким образом, чтобы они успевали везде все убрать и при этом ничего не повредить. Именно из-за теплых крыш образуется такое количество наледи и сосулек, именно из-за них под глыбами льда каждый год гибнут горожане. Именно из-за них приходится работать ломом и топором, которые еще сильнее усугубляют проблемы, пробивая кровельный металл насквозь и выламывая водостоки.

Нет другого пути решения проблемы сосуль, кроме одного: сделать теплоизолированные или вентилируемые кровли, чтобы ни при каких условиях они не прогревались в морозы и снегопады. Нам нужен губернатор-Геракл, который не будет изображать из себя дворника с лопатой, а реконструирует все теплые крыши города до одной. И еще найдет способ добиться, чтобы работы были выполнены качественно, как для себя. Это наш город и пора начать заботиться о нем, как о своем. Нам стоит прекратить сражаться со снегом – его не победить, а нужно учесть как данность, ведь он выпадает каждую зиму. А раз он бывает, значит нужно лишить дома возможности создавать угрозу для жизни, превращая снег в лед. Тогда произойдет то самое чудо, которого все так ждут: коммунальщики начнут справляться со своими задачами. Им больше не нужно будет бесконечно сражаться с непобедимой гидрой, отрубая вместе с головами последние водостоки, чтобы на их месте выросло вдвое больше новых голов.