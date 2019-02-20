Петербургские коммунальщики отчитались о сбитых сосульках, которые успели растаять сами
Петербуржец Николай рассказал «Фонтанке» про схему работы коммунальных служб: сотрудники отчитались о сбитых сосульках уже после того, как они растаяли сами.
«Пятого февраля оформил заявку по номеру 004 на очистку крыши по адресу: Тюшина, 8. Сосульки достигали трех метров, нависали над проходом людей и проездом машин во дворы. Но никто их не убирал. И вот, когда 19 февраля под действием плюсовой температуры упала последняя, произошло чудо! От службы 004 пришла смс о выполнении работ по заявке», – говорит Николай.
Здание коммерческое, в нем не ведется никакой деятельности, оно стоит пустое и за ним никто не следит.
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