Убытки на 70 млн, причины трагедии и будущее здания: ректор и декан ИТМО рассказали об обрушении корпуса университета

16 февраля в корпусе Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9 около 17:40 обрушилась крыша и перекрытия четвертого и пятого этажей. Ректор ИТМО Владимир Васильев и доцент Михаил Курушкин подробно рассказали «Собака.ru», что сейчас происходит в университете, как себя чувствуют преподаватели и студенты и какие убытки понес вуз.

Ректор ИТМО Владимир Васильев

«За три дня, прошедших со дня обрушения, была собрана экстренная комиссия из ректора, проректора, директора департамента университета и деканов факультетов, которые имели отношение к учебному и научному процессам в пострадавшем здании. Они занялись безопасностью в вузе: корпус на Ломоносова, 9А соединен переходами с тремя другими помещениями университета, поэтому их охрана была усилена, пути перекрыты, установлены соответствующие таблички. Также они курировали восстановление тепло и электроснабжения, так как в обрушившемся здании находилась подстанция. Занятия во всех корпусах Ломоносова 9 были остановлены – они могли подвергнуться разрушению из-за взаимодействия через переходы и землю. Расписание скорректировали, а занятия перенесли в другие корпуса ИТМО. В ночь с 16 на 17 февраля было проведено заседание штаба. Приехал министр по чрезвычайным ситуациям, провел совещание и отметил, что разбор завалов должен проводиться крайне аккуратно, с постоянным контролем со стороны строй-надзора.

Самочувствие преподавателей Преподавателей было много, Юлия Кальниченко первая сообщила в службу 112 о начале обрушения. Она вывела школьников 11 класса, с которыми проводила подготовительные курсы. Она себя чувствует хорошо, а вот Наталья Серебрянская, преподаватель, выводивший группу иностранных студентов по пожарным лестницам, находится в стрессе. Ее группа была последней, кого эвакуировали с 5 этажа. Конечно, для всех людей, которые там находились, психологически это довольно серьезная травма. Со студентами еще 17 февраля была проведена встреча, с иностранной группой общался консул из Китая, ребята чувствуют себя хорошо. Об аварийном состоянии здания В июне у нас были договоры, которые предполагали ремонт и реставрацию в пострадавшем корпусе. Перед этим проводились исследования, которые показали, что та зона, которая сейчас разрушена, была признана ограниченно-работоспособной: туда был закрыт вход для сотрудников и студентов. На втором этаже 2 февраля начались работы — там находились только рабочие. А все занятия проводились на 1, 3, 4 и 5 этажах. Некоторые помещения были признаны аварийными, они были закрыты. Удивительно, но они до сих пор целы. Сегодня, 19 февраля, мы должны были заключать договор на проведение укрепительных работ в этом участке здания. Полное обследование здание никогда не проводилось. Оно принадлежит КГИОПу, и нам не поступало распоряжений о расширении зоны обследования.

Потери и сроки восстановления Трудно сказать, сколько времени займут работы и восстановление. Сейчас на стене корпуса, находящейся справа со стороны улицы Ломоносова, трещина. Ее судьба неизвестна — либо ее укрепят, либо разрушат. По нашим оценкам восстановление займет от года до двух. Сейчас в Москве находятся два наших проректора. Они будут вести с комиссией разговоры о потерях. Здесь две части: первая — восстановительная, и пока трудно посчитать убытки, связанные с ней, а вторая касается лаборатории и оборудования, которого мы лишились. Это около 70 миллионов рублей. Пострадал химико-биологический кластер, в который входит 12 лабораторий, блоки нано-технологий, материаловедения, технический факультет. Но научные работы не останавливаются. 18 февраля на комиссии мы обсуждали эту тему, решали, что делать с заказчиками и грантодателями, хотели попросить в связи с форс-мажором перенести сроки. Но руководители лабораторий сказали, что это не требуется.

Атмосфера в вузе Во-первых, я хочу выразить большую благодарность сотрудникам, студентам. Например, Семен Кольцов выводил иностранцев, потом остался и был переводчиком, у нас глобальный университет, в котором обучаются люди из разных стран. Во вторых, в день происшествия уже к 19:00 без обзвона приехали преподаватели, студенты, аспиранты. Они понимали, что ничем не могут помочь, но переживали, поддерживали. И я понимаю, что те затруднения, которые возникли, полностью компенсируются качеством человеческого капитала университета ИТМО. Безусловно, волнение присутствует, но я абсолютно уверен, что с этими людьми – аспирантами, студентами, преподавателями, административным персоналом – мы выполним все свои задачи на высоком уровне и никого не подведем. Многие мои коллеги, главы вузов России и других стран, спрашивают, чем помочь. Сообщество сплотилось перед бедой, которая пришла в наш университет».

За последние 15 лет насчитывается около 14 случаев обрушений корпусов институтов и общежитий. Владимир Васильев отметил, что считает, что нужно обследовать здания, которые строились в рискованное время. Разрушенная часть ИТМО была возведена в 1871 году, в ней кирпичная кладка и периодически встречаются только половинки кирпичей. Ректор не считает это основной причиной разрушения — их может быть множество, но на старинные здания стоит обратить внимание, чтобы не подвергать риску студентов и сотрудников.

Доцент Михаил Курушкин

Доцент Михаил Курушкин: «В тот вечер в 16:50 поступила информация от студентов магистратуры химико-биологического кластера о том, что на потолке международной научной лаборатории растворной химии и передовых технологий появились трещины. Поскольку я не строитель, я счел, что это косметические трещины, которые являются следствием ремонта этажом ниже. Я известил об этом своих руководителей братьев Виноградовых, позже со 2 этажа поднялся прораб Максим Иванович Маслов и известил нас о том, что до понедельника территорию лаборатории необходимо покинуть и не появляться там, пока не соберется экстренная комиссия по решению вопроса, что дальше делать. С 17:00 до 17:09 студент-магистрант Семен Кольцов выводил других учащихся – всего 12 человек. Он удостоверился, что ни в одной из комнат не осталось людей. Я лично вывел трех студентов бакалавриата, с которыми мы готовили новую лекционную к началу семестра в прилегающем здании. В 17:10, когда мы уже покинули зону риска и находились уже в другом здании, с потолка и со стены начали обваливаться значительные куски штукатурки с облицовкой. В 17:11 произошло обрушение. Страшно мне не было, я просто действовал по ситуации».