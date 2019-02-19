В Петербурге продолжаются массовые эвакуации — людей выводят из школ, ТЦ и корпуса ИТМО

В Петербурге продолжают эвакуировать торговые центры и школы, сообщают очевидцы в социальных сетях. Людей выводили из ТЦ «Жемчужная Плаза», «Озерки» и «Пик», а также из школ № 111 и № 207.

Издание «Бумага» сообщает, что эвакуирован корпус ИТМО на Кронерском проспекте. Не уточняется, с чем связана эвакуация. Напомним, несколько дней назад в корпусе вуза на улице Ломоносова обрушилась крыша.