В Петербурге продолжаются массовые эвакуации — людей выводят из школ, ТЦ и корпуса ИТМО
В Петербурге продолжают эвакуировать торговые центры и школы, сообщают очевидцы в социальных сетях. Людей выводили из ТЦ «Жемчужная Плаза», «Озерки» и «Пик», а также из школ № 111 и № 207.
Издание «Бумага» сообщает, что эвакуирован корпус ИТМО на Кронерском проспекте. Не уточняется, с чем связана эвакуация. Напомним, несколько дней назад в корпусе вуза на улице Ломоносова обрушилась крыша.
18 февраля сообщение о заминировании поступило в центральный офис сети ресторанов Макдоналд — почти все заведения пришлось эвакуировать. До этого в Петербурге выводили людей по всему городу — угрозы приходили «от президента».
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