Ректор ИТМО рассказал, сколько займет восстановление обрушившегося корпуса

19 февраля ректор ИТМО Владимир Васильев ответил на вопросы журналистов про обрушения корпуса вуза на улице Ломоносова, 9, которое произошло в выходные.

Восстановление разрушенного корпуса займет от года до двух лет. Из-за обрушения пострадал химико-биологический класс на третьем этаже корпуса с 12-ю лабораториями, класс нанотехнологий и физико-технический класс. Потери оцениваются примерно в 70 млн рублей.

Васильев прокомментировал информацию СМИ о том, что про опасность обрушения здания было известно еще в мае 2018 года.

«Это не совсем так, все скрыто в нюансах. У нас были контракты по ремонту в этом корпусе, в тех местах, где были необходимы реставрационные работы. Один из пунктов в договоре: обследование. В одном проекте говорилось об аварийном состоянии одного из элементов, оси, участка перекрытия. Это место было и остается ограничено для доступа, работы там не проводились. Эта аварийная ось не разрушена, она не находится в зоне разрушения», — передает слова Васильева корреспондент «Собака.ru»