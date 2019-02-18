В Петербурге массово «минируют» Макдоналдсы

В Петербурге «заминировали» многие рестораны сети Макдоналдс. Эвакуируют как отдельные здания, так и торговые центры, на фудкортах которых есть точка общепита.

Анонимное письмо с угрозой взрыва пришло на почту центрального офиса компании. Автор послания не уточнил, в каком именно ресторане заложена бомба , так что руководство приняло решение эвакуировать все 79 точек. Людей вывели из ТЦ «Лигов», «Рубикон» и «Континент» на Звёздной улице и на проспекте Стачек.