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В Петербурге массово «минируют» Макдоналдсы

В Петербурге «заминировали» многие рестораны сети Макдоналдс. Эвакуируют как отдельные здания, так и торговые центры, на фудкортах которых есть точка общепита. 

Анонимное письмо с угрозой взрыва пришло на почту центрального офиса компании. Автор послания не уточнил, в каком именно ресторане заложена бомба , так что руководство приняло решение эвакуировать все 79 точек.  Людей вывели из ТЦ «Лигов», «Рубикон» и «Континент» на Звёздной улице и на проспекте Стачек. 

  • «Континент» на Звездной

  • «Лигов»

  • «Континент» на Стачек

 

Напомним, в понедельник в Петербурге продолжилась волна массовых эвакуаций — людей выводили из школ, колледжей и больниц. Раннее, в субботу, в городе «минировали» торговые центры — угрозы взрыва поступали «от президента».

UPD: По сообщению «Бумаги», некоторые точки эвакуировать не стали. Например, Макдоналдс в ТК «Нептун» спокойно работает. 


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