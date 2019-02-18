В Петербурге массово «минируют» Макдоналдсы
В Петербурге «заминировали» многие рестораны сети Макдоналдс. Эвакуируют как отдельные здания, так и торговые центры, на фудкортах которых есть точка общепита.
Анонимное письмо с угрозой взрыва пришло на почту центрального офиса компании. Автор послания не уточнил, в каком именно ресторане заложена бомба , так что руководство приняло решение эвакуировать все 79 точек. Людей вывели из ТЦ «Лигов», «Рубикон» и «Континент» на Звёздной улице и на проспекте Стачек.
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«Континент» на Звездной
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«Лигов»
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«Континент» на Стачек
Напомним, в понедельник в Петербурге продолжилась волна массовых эвакуаций — людей выводили из школ, колледжей и больниц. Раннее, в субботу, в городе «минировали» торговые центры — угрозы взрыва поступали «от президента».
UPD: По сообщению «Бумаги», некоторые точки эвакуировать не стали. Например, Макдоналдс в ТК «Нептун» спокойно работает.
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