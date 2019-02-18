В Петербурге предлагают построить три новых моста с фонтанами, садом и магазинами

Магистрант кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Кристина Педос предложила построить в Петербурге три необычных моста, которые будут одновременно выполнять функции общественных пространств. Ее проекты рассчитаны на Центральный, Красносельский и Красногвардейский районы.

«Мы выбрали в городе на Неве три типа среды: в центре города, участок активной реновации, где интенсивно меняется функциональное наполнение, и современный квартал застройки» — говорит Педос.