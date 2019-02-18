В Петербурге предлагают построить три новых моста с фонтанами, садом и магазинами
Магистрант кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Кристина Педос предложила построить в Петербурге три необычных моста, которые будут одновременно выполнять функции общественных пространств. Ее проекты рассчитаны на Центральный, Красносельский и Красногвардейский районы.
«Мы выбрали в городе на Неве три типа среды: в центре города, участок активной реновации, где интенсивно меняется функциональное наполнение, и современный квартал застройки» — говорит Педос.
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Мост-фонтан
В первую очередь предлагается построить мост через Фонтанку, между Измайловским и Обуховским мостами. Там планируется сделать несколько смотровых площадок, которые будут пересекать мост и выходить за его пределы. Педос хочет превратить мост в фонтан — вода будет циркулировать по опорам переправы, а ночью включаться подсветка.
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Мост-сад
Через Дудергофский канал девушка предлагает построить мост-сад, который будет разделять парковую территорию от жилого квартала «Балтийская жемчужина». В проекте предусматривается благоустройство набережной и спусков к воде, чтобы петербуржцы смогли отдыхать и загорать.
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Мост-улица
Самый сложный проект — мост-улица, которая должна соединить ТРК «Охта Молл» и центр дизайна и архитектуры «ArtPlay». Основная часть этого проекта – эстакада, которую предлагается построить над частью проспекта Шаумяна. Сейчас он остается неблагоустроенным.
«Эстакада облагородит набережную речки Охты. Переправу планируется сделать многоуровневой, она будет засажена высокоствольными деревьями. Там разместятся кафе, магазины, сувенирные лавки. По сути, это будет полноценная торговая улица», — говорит Кристина.
Фото: Петербургский дневник
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