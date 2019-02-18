В Петербурге начались очередные массовые эвакуации — людей выводят из школ, колледжей и больниц

В понедельник в Петербурге начались очередные массовые эвакуации — на этот раз людей выводят из школ, больниц и колледжей. Об этом горожане рассказывают в группе ДТП и ЧП.

Эвакуировали Политехнический колледж в Приморском районе, Технический колледж управления и коммерции на Большом Сампсониевском проспекте, школу № 98, Елизаветинскую больницу и Городскую больницу № 2. Также посетителей вывели из «Экспофорума».