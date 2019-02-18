Обрушившийся корпус ИТМО находится под угрозой полного сноса

Корпус ИТМО на улице Ломоносова могут окончательно снести. Специалисты считают, что здание, которое является объектом культурного наследия, уже не спасти. Об этом инженеры сообщили чиновникам Смольного на заседании оперативного штаба.

Строителей настораживает не столько сам масштаб разрушений, сколько их нелогичность. Если исходить из основной версии, что причина в перегрузе, то последствия должны были затронуть только второй и первый этажи.

Но не вынесшее нагрузки перекрытие потянуло за собой всю конструкцию, вплоть до кровли, и это наводит на мысль, что нарушена фундаментальность.