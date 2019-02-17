Петербуржцы высказались против использования реагентов в борьбе с гололедом

Петербуржцы определились в вопросе использования реагентов на улицах города. Путем голосования , проведенного среди телезрителей канала «Санкт-Петербург», лишь 25 процентов аудитории положительно отозвалось о возвращении реагентов в борьбу с гололедом.

75 процентов горожан считают, что реагенты Петербургу не нужны — возвращение к старой практике применения химии негативно скажется на здоровье домашних животных, не говоря о том, что она просто портит обувь.

Химические реагенты не применяют в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Этой зимой чиновники вновь подняли вопрос возвращения реагентов на улицы города — этому поспособствовала негативная погодная ситуация, снег и наледи, травмы и даже возросшая всвязи с этим смертность. Однако в администрации подчеркивают, что возвращение химии возможно только с согласия петербуржцев.

Экологи также подтверждают негативные последствия использования реагентов в борьбе с гололедом. По мнению специалистов, использование химии за последние 15 лет в разы превысило уровень заболеваемости астмой и онкологией в Петербурге. «Мы экологи, эксперты, несколько лет доказывали, что использование реагентов очень вредно. Любые реагенты — это вещества, которые вступают в реакцию со снегом, выделяют тепло. Они содержат соли и хлор. Реагенты попадают в канализацию, оттуда в очистные сооружения. Осадок сточных вод сжигают, при сжигании реагенты вступают в реакции и образуют более опасные вещества с содержанием хлора. Все это попадает в воздух, оседает, попадает в Неву, а мы потом пьем такую воду», — рассказал председатель правления некоммерческой организации «Экологический союз Санкт-Петербурга» Семен Гордышевский изданию «Мойка78».

Напомним, в конце января дороги в центре Петербурга начали посыпать гранитной крошкой, об использовании которой говорил врио губернатора Александр Беглов. Метод посыпания дорог гранитной крошкой широко используется в соседней Финляндии.