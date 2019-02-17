Петербуржцев предупреждают о сильном ветре и гололеде
Конец недели в Петербурге пройдет под знаком неблагоприятных погодных условий — в воскресенье, 17 февраля, на город обрушатся сильные порывы ветра, на дорогах образуется гололедица. Об этом горожан предупреждает МЧС.
Порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов Цельсия, днем немного потеплеет — до +1. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.
Напомним, зима в Петербурге побила рекорды января 2011 года — снега в городе выпало больше, чем восемь лет назад. Главный синоптик Петербурга не считает погодные условия причиной коллапса на дорогах и тротуарах города — он призвал радоваться снежной зиме. Потепление, пришедшее в Петербург в начале февраля, постепенно разрешает проблему заснеженных и обледеневших тротуаров. Однако субботним утром в городе стало слишком «жарко» — с крыши дома на Невском проспекте заметили льющийся кипяток. А еще предлагаем вспомнить, какой была погода в Петербурге в 2018 году (тепло, как никогда!)
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