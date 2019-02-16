Около 17:20 в корпусе пятиэтажного здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 произошло обрушение крыши. Кровля, падая, снесла перекрытия четвертого, третьего и второго этажей, проломив перекрытие первого. Первоначально сообщалось о нахождении в здании обучающихся — по предварительной информации, в этот момент в корпусе учебного учреждения проходили занятия. Также сообщалось о 20 возможно пострадавших, оказавшихся забаррикадированными внутри помещения. Однако к 19:00 ГУ МЧС по Петербургу эту информацию опровергло и сообщило — эвакуирован 81 человек, пострадавших нет. Обрушение крыши корпуса ИТМО на улице Ломоносова: что известно на данный момент.

«По уточненным данным, обрушение кровли и перекрытий с первого по пятый этаж произошло в 17.19. Эвакуирован 81 человек — студенты первых и вторых курсов. Погибших нет. Сведения о пострадавших уточняются», — сообщает «Интарфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу. Площадь обрушения предварительно составляет 150 кв. метров. На месте работали отряды МЧС и пожарные службы. На место происшествия в экстренном порядке приехал врио губернатора Александр Беглов. «Там крыша обвалилась, на пятом этаже, весь коридор. У меня там друг находился, вроде никого не придавило, но люди в кабинетах остались заперты», — сообщали свидетели в сервисе «Яндекс. Пробки». Улица Ломоносова перекрыта от моста через Фонтанку до Пяти углов. К 21:00 улицу Ломоносова полностью перекрыли — туда не пускают прохожих и прессу. В центре города образовался транспортный коллапс.

По предварительным данным, главной версией причины обрушения перекрытий в здании стали действия строителей, ведущих ремонт помещений. Как рассказали «Фонтанке» эксперты, изучающие завалы, на втором этаже в одном месте складировали все материалы для ремонта здания и замены полов — мешки с цементом, керамзитом, балки и прочее. Слишком большой вес превысил нормы жесткости, и перекрытия в этом месте не выдержали, потянув за собой всю остальную конструкцию. Обрушение началось именно в той части, где хранились стройматериалы. Ректор ИТМО Владимир Васильев подтвердил, что в здании в момент обрушения обучались студенты, однако их успели вывести вовремя. «У нас по субботам проходят занятия. В этот момент шли занятия. Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели», — сказал Васильев. Момент обрушения также попал на видео. Васильев рассказал, что в это время в корпусе проходил косметический ремонт. «Да, в этот момент в здании работали подрядчики, они делали косметический ремонт. Говорить о причинах обрушения пока тяжело», — отметил он.

На месте обрушения работали кинологи с собаками, специально обученными на поиск под завалами людей без сознания. Разбором завалов занимались 14 единиц техники и 54 человека личного состава от РСЧС, в том числе 5 единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС. Ректор ВУЗа Владимир Васильев также подтвердил, что людей под завалами не было. «В аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия, но всех учащихся и преподавателей успели вовремя вывести, поэтому никто не пострадал», — сообщил он. В настоящий момент эвакуация в здании ИТМО на улице Ломоносова окончена. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).