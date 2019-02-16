В корпусе ИТМО на улице Ломоносова обрушилась крыша и перекрытие верхних этажей

В корпусе Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, 9 около 17:40 обрушилась крыша и перекрытия четвертого и пятого этажей. В момент обрушения в здании проходил учебный процесс, часть людей оказались запертыми в помещении. «Фонтанка» сообщает, ссылаясь на очевидцев, что под завалами могут находиться 20 человек.

Площадь обрушения предварительно составляет 150 кв. метров. На месте работают МЧС и пожарные службы, сведений о погибших и пострадавших пока не поступило. По предварительным подсчетам, из здания эвакуировано 60 человек.

«Там крыша обвалилась, на пятом этаже, весь коридор. У меня там друг находился, вроде никого не придавило, но люди в кабинетах остались заперты», — пишут в сервисе «Яндекс. Пробки». На место происшествия приехал врио губернатора Александр Беглов. Улица Ломоносова перекрыта от моста через Фонтанку до Пяти углов. По информации МЧС, причиной обрушения могли стать нарушения в ремонтных работах.

«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились по середине. Видно только стены и дыра с верху до низу», — рассказал «Фонтанке» очевидец произошедшего, студент второго курса ИТМО.