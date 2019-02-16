В Петербурге массово эвакуировали торговые центры — угроза поступила «от президента»
Утром 16 февраля в Петербурге началась массовая эвакуация торговых центров. К часу дня девять зданий оказались закрыты для посетителей — ТЦ «Радуга», «Румба», «Пик», «Сенная», «Капитолий», «Шкиперский молл», «Озерки» и «Лето» и гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе. В администрации центров сообщили о том, что угроза поступала «от президента» — письма, извещающие о возможном минировании зданий, рассылались неким человеком, представляющимся президентом РФ Владимиром Путиным.
К четырем часам дня стало известно об эвакуации в здании Санкт-Петербургского городского суда. В официальном сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга сообщают о том, что в настоящий момент здание обследуют сотрудники правоохранительных органов. «На электронную почту Санкт-Петербургского городского суда и пресс-службы судов поступило письмо о заминировании здания по адресу: Бассейная, 6. Информация была передана в правоохранительные органы. На текущий момент здание проверяется», — говорится в сообщении.
Немногим ранее стало известно об эвакуации гостиницы «Россия» на Парке Победы — на место выехали пожарные, перекрыт въезд с Варшавской улицы. Рынок «Юнона» также «попал под раздачу» — однако в нем эвакуировали только посетителей, работникам разрешили остаться. Здание музейного комплекса «Россия — моя история», которое располагается неподалеку от ТРК «Питер Радуга», также начал эвакуацию.
В настоящий момент большинство «заминированных» торговых центров вновь работают в штатном режиме. По сообщению «Фонтанки», письма с угрозами от «президенсткого» лица приходили на рабочую почту ТЦ короткими и гласили — «ТЦ заминирован». В Москве прошла аналогичная волна паники, однако для жителей столицы России злоумышленник был более красноречив. «Поздравляем Вас, здание заминировано взрывным устройством номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента, и устройство начинено металлической дробью», — гласили извещения.
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