Петербургские врачи создали приложение, помогающее восстановить речь после инсульта

В Петербурге разработали мобильное приложение, которое поможет восстановить речь после инсульта. Теперь пациенты с выраженной афазией — тяжелыми речевыми расстройствами — могут получить помощь логопеда в любое время.

Идея создания приложения и ее воплощение в жизнь принадлежат логопедической службе Городской больницы №40. Приложение называется «Афазиям.Нет» и предназначено для пациентов с выраженной афазией — тяжелыми речевыми расстройствами — которая носит приобретенный характер и часто возникает после инсультов или черепно-мозговых травм.

По словам старшего логопеда больницы Ксении Максимовой, после выписки из стационара пациенты с расстройствами речи не всегда могут получить регулярную помощь логопеда. «В этой ситуации на помощь может прийти обычный планшет», — считает Максимова. Приложение содержит задания, выполняя которые пациент сможет самостоятельно восстановить навыки чтения и письма, а также улучшить понимание речи и слуховое восприятие. Работать с заданиями пользователь приложения может как самостоятельно, так и с помощью родственников.

Логопеды-разработчики приложения провели исследование эффективности программы — самые большие улучшения наблюдались у пациентов в слухоречевом восприятии. Однако полностью полагаться на самолечение не стоит — приложение показало свою эффективность в качестве дополнительного метода речевой реабилитации. В настоящий момент приложение доступно только на iOS.