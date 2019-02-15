В сквере на Римского-Корсакова вырубили здоровые деревья

Днем 15 февраля в безыменном сквере на Римского-Корсакова вырубили несколько здоровых деревьев, сообщают горожане в социальных сетях.

«Вырубили к такой-то матери столетние деревья, абсолютно здоровые, судя по спилам. Осталось два, но они уже приговорены и обмотаны лентой. Кому они здесь помешали, ничего не загораживают , никому не угрожают?», — пишет очевидец.

Ранее в сквере появился стенд с информацией о том, что здесь будут проводить валку сухих деревьев. Здесь росли тополя.