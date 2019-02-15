В сквере на Римского-Корсакова вырубили здоровые деревья
Днем 15 февраля в безыменном сквере на Римского-Корсакова вырубили несколько здоровых деревьев, сообщают горожане в социальных сетях.
«Вырубили к такой-то матери столетние деревья, абсолютно здоровые, судя по спилам. Осталось два, но они уже приговорены и обмотаны лентой. Кому они здесь помешали, ничего не загораживают , никому не угрожают?», — пишет очевидец.
Ранее в сквере появился стенд с информацией о том, что здесь будут проводить валку сухих деревьев. Здесь росли тополя.
Валкой деревьев занималось садово-парковое предприятие «Центральное», а контроль за работами должен осуществлять комитет по благоустройству. Они пока никак не прокомментировали ситуацию.
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