18+

В сквере на Римского-Корсакова вырубили здоровые деревья

Днем 15 февраля в безыменном сквере на Римского-Корсакова вырубили несколько здоровых деревьев, сообщают горожане в социальных сетях. 

«Вырубили к такой-то матери столетние деревья, абсолютно здоровые, судя по спилам. Осталось два, но они уже приговорены и обмотаны лентой. Кому они здесь помешали, ничего не загораживают , никому не угрожают?», — пишет очевидец. 

Ранее в сквере появился стенд с информацией о том, что здесь будут проводить валку сухих деревьев. Здесь росли тополя. 

 

Валкой деревьев занималось садово-парковое предприятие «Центральное», а контроль за работами должен осуществлять комитет по благоустройству. Они пока никак не прокомментировали ситуацию. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также