На Кирочной улице появились яркие репродукции классической живописи — их уже попытались закрасить

Недалеко от Финского консульства, в районе Кирочной улицы и Манежного переулка, на стенах стали появляться яркие репродукции картин — классиков, авангардистов, современных художников. Автор этих фресок — художник Олег Лукьянов.

Картины закрасили в начале января, перед приездом президента в Спасо-Преображенский собор на Рождество. Но автор отмыл свои фрески — они оказались более стойкими, чем краски коммунальщиков, пишет Анна Фрадкина, которая засняла процесс спасения картин.

Олег Лукьянов не единственный, кто переносит шедевры живописи на стены домов Петербурга. Этим уже не первый год занимается петербургская художница Ульяна Полоз. «Собака.ru» подготовила большой фотопроект с ее репродукциями Пикассо и Ван Гога.