Скоро в Петербурге начнется ледоход — он будет ранним и затяжным

В 2019 году петербуржцев ждет раннее и затяжное весеннее половодье, заявила начальник городского гидрометцентра Надежда Щербакова.

Она заявила, что максимальный уровень воды в реках будет на 20-60 см выше, чем многолетние средние значения. Эти прогнозы озвучены на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в январе в Петербурге выпало очень много снега — осадки превысили норму в два раза.