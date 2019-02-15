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Скоро в Петербурге начнется ледоход — он будет ранним и затяжным

В 2019 году петербуржцев ждет раннее и затяжное весеннее половодье, заявила начальник городского гидрометцентра Надежда Щербакова.

Она заявила, что максимальный уровень воды в реках будет на 20-60 см выше, чем многолетние средние значения. Эти прогнозы озвучены на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Напомним, в январе в Петербурге выпало очень много снега — осадки превысили норму в два раза. 


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