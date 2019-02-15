В Петербурге объявили эпидемию гриппа

С 15 февраля в Петербурге объявлена эпидемия гриппа. Постановление об усилении профилактических мероприятий подписала главный врач города Наталия Башкетова.

В постановлении указано, что с 4 по 10 февраля заболеваемость гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 28,9%. Больше 59 % заболевших — дети.

Кроме того, стало больше пациентов с признаками тяжелой и среднетяжелой формами респираторных инфекций, нуждающихся в госпитализации.

Чтобы остановить распространение инфекции, врачи должны обеспечить «фильтры» при входе с разделением потоков пациентов с признаками ОРВИ и гриппа и другими заболеваниями. Нужно обеспечить по максимуму обслуживание пациентов с гриппом на дому, особое внимание — детям, беременным и входящим в так называемые группы риска. В стационарах, санаториях, социальных учреждениях закрытого типа требуется ограничить допуск посетителей.

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