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В Петербурге назвали район с самым грязным воздухом

Начальник центра мониторинга окружающей среды по Северо-Западу Анастасия Луковская рассказала, что повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Центральном районе Петербурга. Всего в городе девять постов, которые следят за состоянием атмосферы. 

По словам эксперта, за последние пять лет уровень загрязнения воздуха в городе в целом понизился. Однако в прошлом году Петербург вошел в пятерку городов с самой грязной атмосферой.

«Собака.ru» попросила журналистку, преподавательницу СПбГУ и участницу переговорного процесса ООН в области изменения климата Ангелину Давыдову объяснить, как загрязнение влияет на людей и что с этим делать обычному горожанину.


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