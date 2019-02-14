В центре Петербурга ограничат движение из-за Крестного хода

17 февраля в центре Петербурга пройдет Крестный ход, который организует отдел по делам молодежи епархии РПЦ. Из-за этого на нескольких улицах перекроют движение для транспорта.

С 10:00 до 11:15 на участке набережной канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади будут ограничивать движение. Происходить это будет поэтапно, по мере движения колонны.

В это же время приостановят движение по Казанскому мосту на Невском проспекте.

Кроме того, с 0:00 16 февраля до 12:00 17 февраля вводится запрет на парковку на участке набережной канала Грибоедова от домов 18-20 до Невского проспекта и в западном и восточном проездах Казанской площади.