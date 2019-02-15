Личный коуч топ-менеджеров и бизесменов расскажет о том, как работать на результат

Сооснователь Института стратегических коммуникаций, коуч топ-менеджеров и владельцев бизнеса, один из авторов рекламных кампаний для Coca-Cola и Nestle встретится со слушателями в рамках городского образовательного проекта iD Club от строительной компании Euroinvest Development. Лекция «Работа с собственными ресурсами для достижения результата» пройдет 19 февраля. Аркадий Бондарь расскажет о том, какие потенциальные ресурсы есть у психики, сознания и бессознательного человека, как использовать и развивать базовые возможности, а также как управлять собой и отношениями с миром.

Участие бесплатное

Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA в разделе iD Club на сайте и вступить в группу проекта в VK.

Участие для членов iD Club: для того, чтобы получить письмо с приглашением, указанием времени и точки сбор, нужно зарегистрироваться на сайте в разделе iD Club, а в графе «прокомод» ввести номер с карты iD Club, который начинается с PR (дальше цифры).

Количество мест ограничено, поэтому 18 февраля в 20.00 в группе проекта в VK проведут розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

idmurino.ru