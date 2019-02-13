«Спасибо тебе, Беглов!»: художник выпустил комикс про петербуржца, сломавшего ногу из-за плохой уборки снега
Петербургский художник Duran создал комикс по петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения.
В конце петербуржец благодарит врио губернатора Белова за то, что из-за сломанной ноги ему удалось поиграть в «Ведьмака», прочитать «Улисса» Джеймса Джойса и посмотреть все сезоны сериала «Офис».
Беглов на фоне снега и наледи просто говорит Пожалста».
Ранее Duran выпустил комикс про отношения трансгендера и депутата, очень похожего на Виталия Милонова.
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