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«Спасибо тебе, Беглов!»: художник выпустил комикс про петербуржца, сломавшего ногу из-за плохой уборки снега

Петербургский художник Duran создал комикс по петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения. 

В конце петербуржец благодарит врио губернатора Белова за то, что из-за сломанной ноги ему удалось поиграть в «Ведьмака», прочитать «Улисса» Джеймса Джойса и посмотреть все сезоны сериала «Офис». 

Беглов на фоне снега и наледи просто говорит  Пожалста». 

 

Ранее Duran выпустил комикс про отношения трансгендера и депутата, очень похожего на Виталия Милонова. 


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