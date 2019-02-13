В Петербурге антикварный финский стул XX века использовали как ограждение
Петербурженка Александра Скородумова нашла на улице Рылеева антикварный финский стул начала XX века, который использовали как ограждение. К нему привязывали ленту, чтобы обозначить зону падения наледи с крыши.
Про свою находку Скородумова рассказала в социальных сетях. «Вот так, в снегу, на боевом посту стоял стойкий финский деревянный «солдатик»! Спасибо моей удивительной Саше, которая смогла его спасти и приютить. Один элемент утрачен, но зато ярлык сохранился», — пишет петербурженка.
На задней стороне стуле осталась наклейка с надписью на финском языке. Удалось выяснить, что этот стул сделали на мебельной фабрике Muurame в период между 1900 - 1920 годами.
Сейчас стул сушат и в скором времени отправят на реставрацию.
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