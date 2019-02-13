В Петербурге антикварный финский стул XX века использовали как ограждение

Петербурженка Александра Скородумова нашла на улице Рылеева антикварный финский стул начала XX века, который использовали как ограждение. К нему привязывали ленту, чтобы обозначить зону падения наледи с крыши.

Про свою находку Скородумова рассказала в социальных сетях. «Вот так, в снегу, на боевом посту стоял стойкий финский деревянный «солдатик»! Спасибо моей удивительной Саше, которая смогла его спасти и приютить. Один элемент утрачен, но зато ярлык сохранился», — пишет петербурженка.