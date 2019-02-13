Из-за скользкой дороги в Кронштадтском районе столкнулось более 12 машин

Вечером 12 февраля на отрезке КАД от Горской до Кронштадта столкнулись более 12 машин. Об этом в социальных сетях написали очевидцы.

Из-за аварии заняты были несколько полос. Водители пишут, что дорога на КАД в этот день была очень скользкой.

Ранее в Петербурге глыба льда упала с крыши и повредила сразу восемь машин.

Всю зиму горожане жалуются на огромное количество снега и наледи на улицах города. В январе врио губернатора Александр Беглов отчитал чиновников за бездействие и раздал всем лопаты со своим именем, которые быстро стали новым петербургским мемом. Тем не менее, от снега они не сильно помогли.

В начале февраля ситуация стала критической — несколько сотен граждан пострадали из-за гололедицы, а в результате падения глыбы льда с крыши химико-фармацевтического университета погиб 23-летний студент Бабурбек Очилов.

В качестве протеста против плохой уборки снега люди они заваливаются сугробами двери ТСЖ и приносят мешки снега к дверям комитета по благоустройству. Одна супружеская пара не выдержала и подала в суд на чиновников, с просьбой признать их бездействие преступным.

Ряд петербургских депутатов и историк Лев Лурье заявили, что в городе необходимо ввести чрезвычайное положение, а к уборке снега привлечь МЧС и российскую армию, так как чиновники не могут справиться самостоятельно.

Несколько уличных художников посвятили ситуации со снегом свои работы: на Дегтярной улице появился тонущий в снегу Титаник, а Арт-группа «Явь» нарисовала «Большой ковш», потому что одной лопатой Петербургу уже не помочь.