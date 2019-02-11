Петербург ждет снег и метель при плюсовой температуре

В понедельник, 11 февраля, синоптики обещают в Петербурге и Ленобласти метель и снегопад. На дорогах по-прежнему гололедица, говорят в МЧС.

Температура воздуха в городе днем составит +1...+3 градуса. Ветер юго-восточный, южный, 7 – 12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ночью во вторник, 12 февраля, в Ленобласти ожидается сильный снег, особенно в западных районах.

Напомним, в январе 2019 года количество осадков в Петербурге превысило норму два раза. Солнце светило почти 10 часов, то есть в семь раз больше, чем в декабре.