«Собака.ru» запустила городской конкурс #сосулипетербурга — публикуем лучшие (и самые опасные) находки горожан
Зима в Петербурге бьет все рекорды — январь в городе оказался самым снежным за последние восемь лет, потепление, наступившее в первых числах февраля, стало причиной тысяч протечек в кровле старого фонда, а горожане решили самостоятельно взяться за уборку территорий и вышли из домов, вооружившись лопатами и ломами. 23 января «Собака.ru» запустила конкурс на лучшую (и самую опасную) сосулю Петербурга. Петербуржцы фотографировали сосули размером с орган в Филармонии, сугробы, масштабом сравнимые с пирамидой Хеопса, и катки, в которые превратились улицы и проспекты — и публиковали их в социальных сетях под хэштегом #сосулипетербурга. Показываем самые выдающиеся из них.
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ЗИМА И СОСУЛИ😱 . Ох,ЗИМА в Питере.😟 Любила бы я тебя, коли не нечищенные дороги, не гололед на узких тротуарах и не зловещие сосули, готовые пронзить насквозь😱😱😱.. . Прочитала советы для безопасности: 1- ходить по проезжей части, ибо это безопаснее, чем по тротуару😟, 2-сидеть дома. Вот думаю: каким советом воспользоваться🤔. . Туристам однозначно советую воспользоваться советом 2.☝️ Приезжайте лучше летом-здоровее будете😊 . Эх, Пётр 1, нет хозяина хорошего в таком прекрасном городе, нет😪. Грустно, но факт.
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«Книги, вдохновляющие на путешествия» Такой чек-лист увидела сегодня. Хоспади, я не читала ни одной, но побывала в 15 странах. На этот год тоже уже есть грандиозные (более-менее) цели. Никакие книги не заставят вас поднять свою задницу и просто купить билеты. Нет никакого секрета. Просто берёшь и делаешь. Нужно лишь желание и огонь в глазах. Книги его вряд ли зажгут. Хотя после Хемингуэя захотелось в Африку. Это обязательно будет. А пока #сосулиПетербурга
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А помните как в детстве не было ничего вкуснее чем полизать сосульку? А ещё добыть самую большую из возможных.... Я каждый раз с некоторым детским трепетом смотрю на огромные сосули свисающие с домов Петербурга, высматривая самую-самую ☺️ #городскойпейзаж #cityview #roof #blackandwhite #blackandwitephoto #зима #winter #сосули #сосулипетербурга #снежныекрыши #icicles #windows #окна #трубы #drain #photography #photographer #saintpetersburg #olgamishunkina
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Красота - страшная сила. Скорее смертельная. Два метра красоты свисают с крыши. И не только здесь. Сразу у стены дома проходит тротуар, а это очень оживленная улица. Сосульки - это бич Петербурга. Уверен, что не только Петербурга, но и других городов. Комунальные службы? Не, не слышали! А кто это? Будьте внимательны, смотрите не только вперёд, но и вверх. Всем добра!
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Российская Академия Наук (РАН) признала слово "сосули" нормой русской речи, причислив его к редко употребляемым вариантам привычного - сосульки. Автор бесценного вклада в словарный состав русского языка - Валентина Матвиенко. На эту тему питерские педагоги уже стебаются 🤣 "Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины. До остановы добегу ли, В снегу не утопив ботины? А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой; В ногах – резиновая грела, И тапы мягкие под стулом. В железной бане – две селеды, Торчат оттуда ложа с вилой. Есть рюма и бутыла с водой, Она обед мой завершила. Я в кружу положу завары, Раскрою «Кобзаря» Шевчены – Поэта уровня Петрары И Валентины Матвиены". Я отхлебну кефир из чаши И сахар помешаю ложей. И вспомню твой букет ромаши, И спелу ягоду-морошу, И как сидели на скамее, Как ты показывал мне мары, Плечом я жалась к телогрее, И мчались мимо иномары… Но страсть прошла. Завяли люти. Ты мне не даришь одуваны, Меня ты больше нет, не любишь, – Одна подуша на диване… И отварив сосисы разом, На стол поставлю бану хрена… …Любовь сгубили руса яза И Валентина Матвиена. 😃#сосули #сосулипетербурга #санктпетербург #питерялюблютебя #зимаспб #сосульки #сосулищи #spb_petersburg #saintpetersburg 💪🏽
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@sobaka_ru просила фоткать ледяные шторы, пожалуйста, на здоровье, тут вам и сосули и сталактиты и пирамида Хеопса (вид изнутри) и целый ледяной грот . Вообщем @sobaka_ru лови, жду лопату😆 #сосулипетербурга p.s. слив в коллектор реки Ивановки вблизи Балтийской жемчужины🌊
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Ещё немножко питерских сосуль вам! 2О18 год. #goorinphoto #film #shootfilm #darkroom #blackandwhiteprinting #filmphotography #filmnotdead #negativefilm #35mmphotography #d76 #filmcamera #minoltax300 #minoltax700 #rokkor #analoguephotography #analoguephoto #silvergelatin #darkroomphotography #ilfordpan400 #fomapan100 #standdevelopment #portreit #documentaryphotography #35мм #плёнка #35mmrussia #сосулипетербурга
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