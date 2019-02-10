«Собака.ru» запустила городской конкурс #сосулипетербурга — публикуем лучшие (и самые опасные) находки горожан

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ЗИМА И СОСУЛИ😱 . Ох,ЗИМА в Питере.😟 Любила бы я тебя, коли не нечищенные дороги, не гололед на узких тротуарах и не зловещие сосули, готовые пронзить насквозь😱😱😱.. . Прочитала советы для безопасности: 1- ходить по проезжей части, ибо это безопаснее, чем по тротуару😟, 2-сидеть дома. Вот думаю: каким советом воспользоваться🤔. . Туристам однозначно советую воспользоваться советом 2.☝️ Приезжайте лучше летом-здоровее будете😊 . Эх, Пётр 1, нет хозяина хорошего в таком прекрасном городе, нет😪. Грустно, но факт.