Больше половины россиян считают Петербург самым романтичным городом страны
Ко Дню всех влюбленных аналитическое агенство ТурСтат провело интернет-опрос и узнало, куда бы отправились в романтическое путешествие россияне на уикенд. Больше половины жителей страны назвали Петербург самым романтичным городом России.
Пятерку лидеров открывает Северная столица. За романтический уикенд в Петербурге проголосовали 60% опрошенных. Второе и третье место соответственно занимают Сочи и Владивосток — за него отдали свои влюбленные голоса 9% россиян. На четвертом Казань — 7% отпрошенных предпочли бы отправиться на выходные именно туда. Замыкает рейтинг самых романтичных городов России Москва с 5% голосов.
В список самых романтичных городов России также попали Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград. Аналитики ТурСтата также сообщили, что на романтический туризм в России ежегодно приходится более пяти миллионов путешествий в год.
Напомним, эксперты из сферы туризма подвели итоги и назвали самые популярные в 2018 году курорты среди россиян — на первом месте оказалась Турция. А также сразу два пляжа Крыма признали лучшими в России.
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