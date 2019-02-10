Больше половины россиян считают Петербург самым романтичным городом страны

Ко Дню всех влюбленных аналитическое агенство ТурСтат провело интернет-опрос и узнало, куда бы отправились в романтическое путешествие россияне на уикенд. Больше половины жителей страны назвали Петербург самым романтичным городом России.

Пятерку лидеров открывает Северная столица. За романтический уикенд в Петербурге проголосовали 60% опрошенных. Второе и третье место соответственно занимают Сочи и Владивосток — за него отдали свои влюбленные голоса 9% россиян. На четвертом Казань — 7% отпрошенных предпочли бы отправиться на выходные именно туда. Замыкает рейтинг самых романтичных городов России Москва с 5% голосов.

В список самых романтичных городов России также попали Екатеринбург, Нижний Новгород и Калининград. Аналитики ТурСтата также сообщили, что на романтический туризм в России ежегодно приходится более пяти миллионов путешествий в год.