Петербуржцам предложили подзаработать на уборке снега
Глава муниципального округа «Екатерингофский» Олег Смакотин предложил петербуржцам подзаработать на уборке снега — и запустил в Instagram флешмоб «39 рублей 97 копеек». Он призвал горожан выйти на улицы с лопатами и самостоятельно очистить территорию «хотя бы тротуар перед своим домом». За каждый квадратный метр заявлено денежное вознаграждение — 40 рублей.
Администрация МО назвала флешмоб «39 рублей 97 копеек» не просто так — именно столько, по подсчетам чиновников, стоит ручная уборка одного квадратного метра тротуара в Петербурге. «Так что, очистив от снега тротуар перед своим домом, вы можете не только навести порядок, но и немного пополнить свой бюджет», — пишет Смакотин на странице в социальной сети.
Получить выплату можно, сделав фотографию с «рабочего» места, помножив убранные метры на 39 руб. 97 коп., а также выставив счет ГУДП «Центр». Смакотин похвастался — за четыре дня он и его сотрудники, совместно с депутатами, членами Общественного Совета и Администрации округа, «наубирали» на 3 197 руб. 60 коп.
«Кто должен убирать этот снег, и почему это не происходит, я вам расскажу более подробно позже. Но сразу хочу оговориться, уборка тротуаров не входит в зону ответственности органов местного самоуправления нашего округа. Нас самих не устраивает качество производимой уборки территории, но, как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому хочу предложить нам всем вместе взять лопаты, выйти и убрать хотя бы тротуар перед своим домом. Сделать это можно, например, во время обеденного перерыва или вечером, когда вы выходите гулять на площадку с ребенком или подышать воздухом. Если же вам нужна лопата или какой-то другой инвентарь, обращайтесь в Администрацию округа, мы поделимся», — рассказывает Смакотин.
Он напомнил, что каждый день, во время обеденного перерыва в 13:30, можно присоединиться к флешмобу и заняться уборкой организованно.
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«39 рублей 97 копеек» - так мы решили назвать флешмоб по ежедневной уборке снега перед своим домом, начатый нами 4 дня назад. Именно столько по расценкам, установленным в Санкт Петербурге, стоит ручная уборка одного квадратного метра тротуара. Так что, очистив от снега тротуар перед своим домом, вы можете не только навести порядок, но и немного пополнить свой бюджет, сделав фотофиксацию, перемножив убранные метры 39 руб. 97 коп. и выставив счёт ГУДП «Центр» (реквизиты предприятия прилагаю). P.S. Вот мы, например, за 4 дня уже наубирали на 3 197 руб. 60 коп. P.P.S. Ну, а если же вы хотите поинтересоваться у директора ГУДП «Центр» Черняшенко Бориса Васильевича, почему его подчиненные не могут выполнить свою работу, то можете позвонить ему по номеру 717-23-65 или придти лично по адресу Кременчугская улица, дом 27. #Екатерингоф #СоздаемБудущееВместе #СанктПетербург #Смакотин2019 #неравнодушныйчеловек #ВластьШаговойДоступности #Работаем! #ПетербургскийЧиновник #флешмоб #КомфортнаяГородскаяСреда
Напомним, ранее жители петербургского ЖК самостоятельно организовали уборку территорий от снега после ЧП с молодой матерью — петербурженка, живущая в «Академ-парке», кинула клич в группу дома в социальной сети с соответствующим предложением. Другие горожане подходят к проблеме креативно — создают таблички по мотивам блокадных надписей и изображают стрит-арты с призывами «убрать сосули».
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