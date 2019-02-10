Петербуржцам предложили подзаработать на уборке снега

Глава муниципального округа «Екатерингофский» Олег Смакотин предложил петербуржцам подзаработать на уборке снега — и запустил в Instagram флешмоб «39 рублей 97 копеек». Он призвал горожан выйти на улицы с лопатами и самостоятельно очистить территорию «хотя бы тротуар перед своим домом». За каждый квадратный метр заявлено денежное вознаграждение — 40 рублей.

Администрация МО назвала флешмоб «39 рублей 97 копеек» не просто так — именно столько, по подсчетам чиновников, стоит ручная уборка одного квадратного метра тротуара в Петербурге. «Так что, очистив от снега тротуар перед своим домом, вы можете не только навести порядок, но и немного пополнить свой бюджет», — пишет Смакотин на странице в социальной сети. Получить выплату можно, сделав фотографию с «рабочего» места, помножив убранные метры на 39 руб. 97 коп., а также выставив счет ГУДП «Центр». Смакотин похвастался — за четыре дня он и его сотрудники, совместно с депутатами, членами Общественного Совета и Администрации округа, «наубирали» на 3 197 руб. 60 коп.