Жители петербургского ЖК самостоятельно организовали уборку территорий от снега после ЧП с молодой матерью

В начале недели жители «Академ-парка» на пересечении улиц Бутлерова и Верности стали свидетелями происшествия — молодая мама с ребенком пострадала под колесами легковушки, скатившейся с ледяной кочки возле дома прямо ей на ногу. После случившегося одна из жительниц дома стала инициатором «спасательной операции» — домохозяйка кинула клич в группу дома в социальной сети и предложила самостоятельно организовать уборку территорий от снега. За сутки удалось собрать 56 тысяч рублей.

Оказалось, что найти готового экстренно выйти на смену тракториста — задача не из легких. В администрации каждой компании, куда обращалась жительница ЖК «Академ-парк» Юлия, ссылались на занятость. Удалось найти один трактор — на полную смену с 10 утра 8 февраля. «Накануне на работы вышел еще один — его из своего кармана оплатил живущий в комплексе сотрудник компании-застройщика ЖК. И только вместе со вторым трактором, уже от всех жильцов, они за двое суток работы смогли расширить узкую полоску «дороги жизни» до полноценной трассы. Так ее не чистили никогда за эту зиму», — рассказывает Юлия в интервью «Фонтанке».

На оставшиеся средства жители ЖК планируют заказать самосвалы или группу дворников, чьи услуги за смену оцениваются в 3000 рублей. Семичасовая смена трактора, отметим, стоит 14 тысяч. Активность жильцов не осталась без внимания — заместитель гендиректора управляющей компании «Академ-Парк» Вероника Шаренда пришла посмотреть на проводимые работы.

«Мы удивлены, что жители такие молодцы, собрали на этот проезд столько денег. Этой зимой на 40% выросли затраты на уборку снега — мы нанимали и дополнительных дворников, и технику. На весь комплекс это 800 тысяч рублей. Здесь у нас около 50 тысяч квадратных метров только брусчатки и проездов. Накануне его чистили по инициативе застройщика, сама УК не может устраивать такие сборы — все вопросы нужно проводить общим собранием собственников», — призналась Шаренда. По ее словам, на такие сборы приходит не более 5% жильцов, а без собрания тратить дополнительные средства запрещено. «Любой собственник может пожаловаться, что мы тратим на это деньги, а это значит — прокурорская проверка, нарушение лицензионных требований», — отметила она. По мнению заместителя гендиректора УК, выход есть — введение корректировок в законодательство, которые бы позволили совершать дополнительные расходы в чрезвычайных ситуациях, подобных этой.

Напомним, петербуржцы продолжают буквально «кричать о помощи» — так, на днях на набережной реки Фонтанки, 29 появился большой рисунок в виде созвездия «Большой ковш», который создала арт-группа «Явъ».Художники рассказали «Собака.ru», что эта работа с двойным смыслом, первый самый очевидный: Петербург занесен снегом, лопата уже не поможет — нужен большой ковш. Кто-то не выдерживает — жители Красносельского района устали от плохой уборки снега в Петербурге и сделали сугроб у дверей в ТСЖ на Ленинском проспекте, 81. А наступившее потепление стало причиной новой головной боли горожан. За неделю более тысячи петербуржцев сообщили о протекающих крышах в своих домах — жалобы на опасное состояние кровли массово поступают в аварийные службы города.