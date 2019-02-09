За неделю более тысячи петербуржцев сообщили о протекающих крышах в своих домах
Наступившее в Петербурге потепление стало причиной новой головной боли горожан. За неделю более тысячи петербуржцев сообщили о протекающих крышах в своих домах — жалобы на опасное состояние кровли массово поступают в аварийные службы города.
Живущие на верхних этажах петербуржцы массово сообщают о протечках, мокрых стенах и «мироточащих» потолках. Особенно остро проблема ощущается жителями старого фонда — плоская конструкция крыш в новых домах позволяет проще решать проблему скопившегося на кровле снега и ледяных корок. В ЖКХ говорят — всему виной снегопады и усиленная уборка крыш — и напоминают, что в 2010 и 2011-ом ситуация с протекающими крышами была гораздо хуже.
По подсчетам «Фонтанки», с начала февраля на портале «Наш Санкт-Петербург» разместили около 500 жалоб на протекающую кровлю зданий, около ста человек напрямую обратились в жилищный комитет с просьбой решить проблему. В единой аварийной службе города сообщают о нескольких тысячах звонков горожан, пострадавших от протекающих крыш над головами — очередь из звонящих иногда достигает 60 человек.
«На Лесном проспекте, 59 к4 рабочие так чистят крышу, что во многих квартирах дома начались сильнейшие протечки. ЖКС, аварийная в курсе, бездействуют. Администрация молчит. С каждым часом становится все хуже и хуже, — пишет петербуржец Фил Кухарев в одной из социальных сетей. «Теперь после прорыва теплотрассы льется с крыши вода прямо в спальню и кухню, ночью само собой никто это исправить не может, но зато прислали сантехника. Конечно, он ничего сделать не может», — рассказывает житель Будапештской, 29 Александр Придачин.
Заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев сообщил, что ситуация в этом горду не такая критичная, как в 2010 — тогда за неделю поступило 570 жалоб на протечки, а в 2011 и того больше — 1018. Однако данные о всех обращениях в году текущем чиновники не собрали. «Мы читаем прессу и видим, что не всегда люди могут дозвониться. Это недопустимо, поэтому мы поручили районам открыть горячие линии. Человек может позвонить в районные агентства, постоянно работает наша линия», — прокомментировал Шарлаев. Он также отметил, что устранять прохудившуюся кровлю начнут только весной.
«Если мы говорим про исторический центр, то 10 лет назад была программа по ремонту кровель. Было много бесснежных зим, и власти решили, что кровельное железо толщиной 0,8 мм нам не нужно. Его заменили на листы по 0,55 мм. Однако тонкое железо невозможно было завернуть в 2 фальца. Именно они текли в 10-11 годах, они текут и сейчас. Кровли с этим железом — необслуживаемые, по ним нельзя ходить, потому что фальцы на них очень легко расходятся», — прокомментировала ситуацию президент городской Ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.
Напомним, 8 февраля на Васильевском острове коммунальщики оторвали водосточные трубы, когда убирали снег — мы опубликовали видео данного инцидента. Ранее суд отказался принимать иск к Смольному из-за плохой уборки снега, который подала петербургская семья. А еще в Петербурге появились несколько граффити с призывом к врио губернатора Александру Беглову «убрать сосулю» и «прибрать двор» — их размещают в разных частях города, потому что «сосули убивают, а Беглов и его компания продолжают перекладывать ответственность за жертв и за уборку города».
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