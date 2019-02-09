Наступившее в Петербурге потепление стало причиной новой головной боли горожан. За неделю более тысячи петербуржцев сообщили о протекающих крышах в своих домах — жалобы на опасное состояние кровли массово поступают в аварийные службы города.

Живущие на верхних этажах петербуржцы массово сообщают о протечках, мокрых стенах и «мироточащих» потолках. Особенно остро проблема ощущается жителями старого фонда — плоская конструкция крыш в новых домах позволяет проще решать проблему скопившегося на кровле снега и ледяных корок. В ЖКХ говорят — всему виной снегопады и усиленная уборка крыш — и напоминают, что в 2010 и 2011-ом ситуация с протекающими крышами была гораздо хуже.

По подсчетам «Фонтанки», с начала февраля на портале «Наш Санкт-Петербург» разместили около 500 жалоб на протекающую кровлю зданий, около ста человек напрямую обратились в жилищный комитет с просьбой решить проблему. В единой аварийной службе города сообщают о нескольких тысячах звонков горожан, пострадавших от протекающих крыш над головами — очередь из звонящих иногда достигает 60 человек.

«На Лесном проспекте, 59 к4 рабочие так чистят крышу, что во многих квартирах дома начались сильнейшие протечки. ЖКС, аварийная в курсе, бездействуют. Администрация молчит. С каждым часом становится все хуже и хуже, — пишет петербуржец Фил Кухарев в одной из социальных сетей. «Теперь после прорыва теплотрассы льется с крыши вода прямо в спальню и кухню, ночью само собой никто это исправить не может, но зато прислали сантехника. Конечно, он ничего сделать не может», — рассказывает житель Будапештской, 29 Александр Придачин.