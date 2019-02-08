Вместо поиска нового временного помещения всех детей решили перевести в поликлинику №8 на Чайковского 73. Неожиданное «уплотнение» ухудшило качество медицинского обслуживания и целостность коллектива поликлиники. Врачам надо уволиться со старого места работы, но в поликлинике №8 нет достаточного количества ставок, как сообщает паблик Вконтакте «Центральный район за комфортную среду обитания». 5 февраля родители детей, посещающих поликлинику, вышли на пикет у здания Смольного, чтобы привлечь внимание чиновников к проблеме.

В центре Петербурга появился стрит-арт уличного художника Леши Бурстона, который привлекает внимание к ситуации вокруг детской поликлиники №44 в Центральном районе. В помещении поликлиники был запланирован ремонт и переезд во временное здание на улице Кременчугский, 13, но оно оказалось не готово.

Работа в центре Петербурга — переработка знаменитого рисунка Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Впервые изображение девочки, тянущейся за улетающим воздушным шаром, появилось в 2002 году на стене типографии в районе Шордич на востоке Лондона. Через несколько месяцев картина была нарисована еще и на южном берегу Темзы — там ей сопутствовала надпись «Всегда есть надежда». После протеста против режима Асада в Сирии художник вновь повторил «Девочку», закутав ее в платок — так она стала символом кампании по поддержке беженцев с Востока. 13 марта 2014 года, в день годовщины военных действий в Сирии, проекция граффити появилась на самых известных сооружениях мира, в том числе на Эйфелевой башне и Третьяковской галерее на Крымском Валу.

В результате опроса в 2017 году эта картина была признана англичанами самым любимым британским произведением искусства, обойдя полотна уважаемых живописцев Джона Констебла и Уильяма Тернера. В октябре 2018 года картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sothebyʼs. Покупатель отдал за эту работу 1,04 миллиона фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиона долларов), но после удара молотка она прошла через встроенный в раму шредер.