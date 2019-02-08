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Видео: на Васильевском острове коммунальщики оторвали водосточные трубы, когда убирали снег

При уборке крыш на Васильевском острове работники коммунальных служб оторвали водосточные трубы. Видео с падение опубликовали на Facebook.

 

Одна из труб упала на балкон, а две другие на тротуар. Горожане отмечают, что возможно трубы оторвали специально, чтобы они не упали на прохожих вместе со всей наледью. 

Ранее петербуржцы опубликовали фотографию сосули размером в семь этажей. 


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