Власти Петербурга отказались от строительства аэроэкспресса до Пулкова

Петербургское правительство решило отказаться от проведения конкурса подрядчиков на строительство железнодорожной линии «аэропорт Пулково — Витебский вокзал». Чиновники хотят пересмотреть целесообразность этого проекта.

Комитет по инвестициям сообщил, что рассмотрит другие варианты улучшения транспортного сообщения с аэропортом. 8 февраля должен был истечь срок заявок по объявленному ранее конкурсу, а его итоги должны были подвести в марте.

Среди альтернативных вариантов транспортного сообщения с аэропортом Пулково: автобусы, метро и линия скоростного трамвая. Наиболее бюджетный из них — автобусное сообщение, а наиболее дорогой — подземка.

Стоимость аэроэкспресса должна была составить 18,8 млрд рублей. Закончить строительство предполагалось в 2022 году.