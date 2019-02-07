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Власти Петербурга отказались от строительства аэроэкспресса до Пулкова

Петербургское правительство решило отказаться от проведения конкурса подрядчиков на строительство железнодорожной линии «аэропорт Пулково — Витебский вокзал». Чиновники хотят пересмотреть целесообразность этого проекта. 

Комитет по инвестициям сообщил, что рассмотрит другие варианты улучшения транспортного сообщения с аэропортом. 8 февраля должен был истечь срок заявок по объявленному ранее конкурсу, а его итоги должны были подвести в марте. 

Среди альтернативных вариантов транспортного сообщения с аэропортом Пулково: автобусы, метро и линия скоростного трамвая. Наиболее бюджетный из них — автобусное сообщение, а наиболее дорогой — подземка. 

Стоимость аэроэкспресса должна была составить 18,8 млрд рублей. Закончить строительство предполагалось в 2022 году.

 


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