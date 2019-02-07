Суд отказался принимать иск к Смольному из-за плохой уборки снега, который подала петербургская семья

Калининский районные суд не стал принимать петербуржцев Дианы Деминой и Алексея Ильина. Они хотели привлечь к административной ответственности комитет по благоустройству Смольного и администрации Калининского и Выборгского районов.

В иске шла речь о том, что плохая уборка снега и бездействие чиновников — это правонарушение. Но суд заявил, что дело относится не к административному, а к гражданскому судопроизводству. Уточняется, что иск можно подать повторно, но в надлежащем порядке.

Петербуржцы заявили, что постоянно ездят на машине по неочищенным улицам города, что угрожает их жизни и здоровью. Женщину уже выносило на встречную полосу из-за гололедицы, а ее муж упал на проезжей части и ударился головой об лед.

Ранее Лев Лурье и ряд петербургских депутатов призвали ввести в городе чрезвычайное положение из-за огромного количества снега и наледи.