В Петербурге ожидается потепление — весь снег на улицах начнет таять

В Петербурге ожидается потепление —следующие три дня в дневные часы температура воздуха будет в среднем +3 градуса, говорят синоптики. Завалы снега на улицах начнут таять и есть риск, что ливневки в городе окажутся забиты льдом.

Следующие две недели также обещают быть теплыми. В комитете по благоустройству утверждают, что специальные бригады уже готовы заняться уборкой растаявшего снега. В особо сложных случаях задействуют парогенераторы.

Всю зиму петербуржцы жаловались на ужасную уборку снега в городе и сосули размером в семь этажей. Одна супружеская пара не выдержала и подала на чиновников Смольного в суд, чтобы признать из бездействие преступным.