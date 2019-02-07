Фото: наледь высотой в семь этажей образовалась в Московском районе
Петербуржцы опубликовали фотографию наледи высотой в семь этажей. Она образовалась на жилом доме на Московском проспекте, 86.
По словам местных жителей, лед навис прямо над парадной.
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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
В Жилкомсервисе №1, к которому относится дом, обещали проверить адрес на предмет угрозы.
Ранее горожане завалили снегом дверь ТСЖ в Красносельском районе и выложили снимок в соцсети.
Напомним, плохая уборка снега и наледи в Петербурге уже привела к трагедии — в Петроградском районе из-за падения глыбы льда погиб студент.
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