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Фото: наледь высотой в семь этажей образовалась в Московском районе

Петербуржцы опубликовали фотографию наледи высотой в семь этажей. Она образовалась на жилом доме на Московском проспекте, 86. 

По словам местных жителей, лед навис прямо над парадной. 

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В Жилкомсервисе №1, к которому относится дом, обещали проверить адрес на предмет угрозы. 

Ранее горожане завалили снегом дверь ТСЖ в Красносельском районе и выложили снимок в соцсети. 

Напомним, плохая уборка снега и наледи в Петербурге уже привела к трагедии — в Петроградском районе из-за падения глыбы льда погиб студент. 


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