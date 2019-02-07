Фото: наледь высотой в семь этажей образовалась в Московском районе

По словам местных жителей, лед навис прямо над парадной.

Петербуржцы опубликовали фотографию наледи высотой в семь этажей. Она образовалась на жилом доме на Московском проспекте, 86.

В Жилкомсервисе №1, к которому относится дом, обещали проверить адрес на предмет угрозы.

Ранее горожане завалили снегом дверь ТСЖ в Красносельском районе и выложили снимок в соцсети.

Напомним, плохая уборка снега и наледи в Петербурге уже привела к трагедии — в Петроградском районе из-за падения глыбы льда погиб студент.