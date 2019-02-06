Округ «Черная речка» переименуют в «Ланское» в 2020 году

Депутаты Петербурга в первом чтении поддержали законопроект о переименовании муниципального округа «Черная речка» в МО «Ланское».

Это хотят сделать, чтобы сохранить память старинного дворянского рода Ланских. Его представители проживали на Выборгской стороне с XVIII века.

Согласно документу, опубликованному на сайте законодательного собрания, новое название территория получит в 2020 году.

Черная речка, в честь которой сейчас назван муниципальный округ, известна как место проведения дуэли между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом в 1837 году, во время которой поэт был смертельно ранен.