Уикенд в Петербурге с 7 по 10 февраля
Концерты Дэвида Духовны и Kedr Livanskiy, фестиваль в честь столетия Володина, драма с Джулией Робертс «Вернуть Бена» и несколько отличных вечеринок – как провести эти выходные в городе.
5-10 февраля
В честь столетия драматурга Александра Володина фестиваль «Пять вечеров» приготовил насыщенную программу – десять спектаклей, читки новых пьес и 11 кинопоказов. Так, в Петербурге покажут постановки Владимира Мирзоева, Виктора Рыжакова и многих других. Подробнее о всех событиях и площадках здесь.
6-7 февраля
Центр имени Курехина
В центре имени Курехина 6 февраля открывается выставка «Андеграунд 90-х: Художники на танцполе» с работами Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея и Алексея Хааса, Сергея Бугаева-Африки, Ольги Тобрелутс и других. Она посвящена феномену первых рейвов на рубеже 80-х и 90-х, организованных художниками и музыкантами в Планетарии, в сквоте на Фонтанке, 145, в Юсуповском дворце и в ДК связи.
6 февраля
19:00
Александринский театр
В Петербурге пройдет мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона». Это танцевальная комедия с драматическими мотивами в финале. Основой для либретто стали древнегреческий миф, пьеса Бернарда Шоу и исследования психоаналитиков. Герои перенесены в современный мир: вместо скульптора — чемпион по бальным танцам (Олег Габышев), вместо ожившей статуи — девочка из бедного квартала (Любовь Андреева), которой выпадает шанс стать такой же звездой, как и ее учитель. Следующие показы — 26 и 27 февраля.
с 7 февраля
В мрачной драме режиссера фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрия Быкова рабочие берут в заложники олигарха, который полгода не выплачивает им заработную плату и собирается закрыть производство.
с 7 февраля
Сценарист «Что гложет Гилберта Грейпа?» и «Моего мальчика» Питер Хеджес снял трогательную драму с Джулией Робертс и своим сыном Лукасом Хеджесом о матери, которая во что бы то ни стало пытается уберечь своего завязавшего с наркотиками ребенка от возвращения к старым привычкам.
с 7 февраля
В сиквеле картины о приключениях человечков из самого известного в мире конструктора Эммет, Люся, Бэтмен и их друзья отправятся в далекие миры, чтобы победить захватчиков из космоса.
с 7 февраля
Боевик с черным юмором, тоннами снега, Лиамом Нисаном и Лорой Дерн. Сына примерного семьянина и гражданина убивают наркоторговцы. Чтобы отомстить, он начинает уничтожать их одного за другим.
с 7 февраля
Байопик Ван Гога с Уиллемом Дефо в заглавной роли (принесшей ему кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале и номинацию на «Оскар»). Живописная, как полотна художника, картина прослеживает все его творческие метания.
с 7 февраля
Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года.
с 7 февраля
Одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики. 4 августа 1892 года в усадьбе состоятельной семьи Борден служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки ударов топором. В версии, что могло произойти на самом деле, сыграли Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи.
7 февраля
19:00
Невский пр., 46
В четверг в Петербурге пройдет презентация книги Даниила Гранина «Последняя тетрадь». В этом году писателю могло бы исполниться сто лет (день рождения у Даниила Александровича 1 января). Во встрече примут участие редактор-составитель книги Наталия Соколовская, издатель Елена Шубина, дочь литератора Марина Чернышева-Гранина, публицист и критик Никита Елисеев, а также писатель Яков Гордин.
7-5 февраля-марта
«Арт-муза»
Открывающуюся 7 февраля в «Арт-музе» выставку позиционируют как «реакцию на сибирскую панк-поэзию». В экспозиции – коллаж Егора Летова с обложки альбома «Прыг-Скок», скульптура Павла Белана, а также архивные фото и видео, автографы и тексты поэтов. Материалы предоставлены вдовой Летова Натальей Чумаковой и Павлом Беланом. Вход свободный.
8 февраля
20:00
«Космонавт»
Голливудский актер Дэвид Духовны выступит в пятницу в клубе «Космонавт». Всерьез музыкой он увлекся в 2015 году, тогда же записал свой первый фолк-альбом «Hell or Highwater». В феврале 2018-го Духовны выпустил вторую пластинку, звучание которой получилось более рок-н-ролльным.
8-31 февраля-марта
галерея Марины Гисич
В пятницу в галерее Марины Гисич стартует выставка финского художника Ярмо Мякиля ««Ландшафты сознания» (Mindscapes). В своих работах он часто соединяет медийные изображения с мифологическими темами. В 2002 году Мякила был награжден медалью Pro Finlandia, одной из самых важных финских наград в области культуры и искусства, и номинирован на Carnegie Art Award (2011 год).
8-10/span> февраля
«Аврора»
С 8 по 11 февраля в кинотеатре «Аврора» покажут на большом экране классические картины итальянского неореализма – «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Конформиста» Бернардо Бертолуччи и «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти. Все сеансы пройдут на языке оригинала (итальянском и английском) с русскими субтитрами.
8-11 февраля
Театр музыкальной комедии
В Театре музыкальной комедии – премьера мюзикла Максим Леонидов «Девчонка на миллион». Отправной точкой стал фильм Виталия Мельникова «Начальник Чукотки». Советские мелодии смешиваются с традиционными русскими и чукотскими напевами и джазом.
8-24 февраля
Главный штаб
В Эрмитажа открывается проект «Кванталогосы». Он стал результатом соглашения музея с Институтом высокомолекулярных соединений РАН. ПСЕЗУК МС, или Первая северо-западная установка класса мегасайенс «Квантологосы», находится в форуме Главного штаба. Его создали художники Андрей Кузнецов и Дмитрий Шагин под научным руководством директора ИВС РАН Сергея Люлина.
9-10 февраля
Суворовский проспект, 59
Художница Ася Маракулина на два дня откроет свою мастерскую на Суворовском проспекте, 59, чтобы показать серию живописи и графики об инсайте, который она испытала благодаря психоаналитической терапии.
9 февраля
10:00
«Петроконгресс»
В субботу в центре «Петроконгресс» пройдет Фестиваль 3D-печати. Там покажут, что можно сделать с помощью принтера: костюмы, настольные игры, дроны, музыкальные инструменты, роботы и самолет. Детям до 7 лет вход бесплатный.
9 февраля
12:00
9 февраля в Петербург пройдет «Открытая Лабораторная» – одновременно со всем миром. Акция похожа на «Тотальный диктант», но вопросы в ней из естественнонаучных дисциплин, а результаты огласят сразу. При этом ученые доступно обоснуют правильные ответы. Можно пройти тест дома или записаться на викторину в одной из городских локаций.
9-10 февраля
«Севкабель Порт»
Одиннадцатый рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят пройдет в выходные в пространстве «Севкабель Порт». Участие примут несколько сырных лавок, «Коптильщик» будут кормить стейками, а «Хозяин Тайги» – блюдами из оленины. Постоянные резиденты рынка — лавка «Купирыбу» – привезут свежие креветки и гребешка, а также приготовят бургеры с лосоем. Также в меню – гонконгские вафли от шале «Альпака», блины с беконом и соленой карамелью от «Brave Goodies» и многое другое.
9 февраля
14:00
библиотека «Екатерингофская»
В библиотеке «Екатерингофская» 9 февраля пройдет Фестиваль науки для детей, посвященный химии. Участники создадут «живой вулкан» и «лизунов», а также увидят фокусы с реактивами. Вход свободный, но по регистрации.
9 февраля
20:00
«Порох»
В субботу в пространстве «Порох» (шоссе Революции, 84) покажут «Фауст 3.0» – кинематическую драму Ника Хамова и Инженерного театра АХЕ. В программе – путешествие души и тела доктора Иоганна Фауста к свету и обратно, вызов духов и материализация объектов смутного желания, а также изощренная инсталляция как поэтический текст.
9 февраля
20:00
«Мачты»
В субботу в музыкальном баре «Мачты» выступит норвежская группа Sturle Dagsland, состоящая из двух братьев, играющих экспериментальный фолк и психодел. Специальные гости концерта – эмбиент-поп-группа «Кроль».
9 февраля
21:00
«Танцплощадка»
В субботу в клубе «Танцплощадка» выступит Kedr Livanskiy (Яна Кедрина) – одна из самых успешных электронных музыкантов. За год она провела тур по США, выступила на Primavera Sound и стала лицом рекламной кампании Apple Music. 9 февраля Яна сыграет треки из своего дебютного альбомом «Ариадна», вдохновленного ижевской музыкальной сценой 1980-х, а также представит несколько песен с нового альбома, который выйдет в мае 201го.
9 февраля
21:00
«Родина»
Мюзикл «Отверженные» Тома Хупера в субботу покажут в киноцентре «Родина» на большом экране. Существует множество экранизаций романа Виктора Гюго, но лента Тома Хупера является первой адаптацией бродвейской постановки, получившей в 1987 году восемь премий «Тони».
9 февраля
21:40
«Аврора»
Картину «20 000 дней на Земле», которая открывала в 2014 году Beat Film Festival покажут в субботу в кнотеатре «Аврора». Фильм рассказывает об одном воображаемом дне из жизни Ника Кейва.
9 февраля
23:50
Blank
Объединение m_division начинает юбилейный год (им в этом году 10 лет) с новой серии событий m_family. С лайвом выступит английский техно-адепт Ansome, резидент лейблов MORD и Perc Trax, к нему присоединятся французы Umwelt и Tresor и многие другие. Подробнее здесь.
9 февраля
23:55
«ХВ»
Московская серия вечеринок Popoff Kitchen пройдет в субботу в петербургском клубе «ХВ». В программе – сеты Ксении Спаховой, Кирилла Шаповалова, Даниэля Шамота и других. Вход – строго 18+.
10 февраля
12:00
Исаакиевская площадь
ДК Лурье расскажет о самых нашумевших петербургских свадьбах. Новую автобусную экскурсию (в преддверии Дня святого Валентина) по местам самых удивительных бракосочетаний проведет исследователь Константин Шолмов. Он напомнит, чем закончился брак в Ледяном доме; расскажет, кто подарил на свадьбу Александру Грину бутыль спирта и почему представитель знаменитой купеческой семьи Елисеевых видел жену только пять минут.
10 февраля
17:00
«ОхтаЛаб»
Лингвист Максим Кронгауз прочтет в воскресенье в «ОхтаЛабе» лекцию о том, как и почему меняется русский язык, а также как сделать так, чтобы он оставался живым. Подробности и билеты здесь.
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