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Уикенд в Петербурге с 7 по 10 февраля

Концерты Дэвида Духовны и Kedr Livanskiy, фестиваль в честь столетия Володина, драма с Джулией Робертс «Вернуть Бена» и несколько отличных вечеринок – как провести эти выходные в городе. 

Пт 8 февраля Сб 9 февраля Вс 10 февраля

 

5-10 февраля

Фестиваль «Пять вечеров»

В честь столетия драматурга Александра Володина фестиваль «Пять вечеров» приготовил насыщенную программу – десять спектаклей, читки новых пьес и 11 кинопоказов. Так, в Петербурге покажут постановки Владимира Мирзоева, Виктора Рыжакова и многих других. Подробнее о всех событиях и площадках здесь.

6-7 февраля

Центр имени Курехина

Выставка «Андеграунд 90-х: Художники на танцполе»

В центре имени Курехина 6 февраля открывается выставка «Андеграунд 90-х: Художники на танцполе» с работами Владислава Мамышева-Монро, Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея и Алексея Хааса, Сергея Бугаева-Африки, Ольги Тобрелутс и других. Она посвящена феномену первых рейвов на рубеже 80-х и 90-х, организованных художниками и музыкантами в Планетарии, в сквоте на Фонтанке, 145, в Юсуповском дворце и в ДК связи.

6 февраля

19:00

Александринский театр

Спектакль «Эффект Пигмалиона»

В Петербурге пройдет мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона». Это танцевальная комедия с драматическими мотивами в финале. Основой для либретто стали древнегреческий миф, пьеса Бернарда Шоу и исследования психоаналитиков. Герои перенесены в современный мир: вместо скульптора — чемпион по бальным танцам (Олег Габышев), вместо ожившей статуи — девочка из бедного квартала (Любовь Андреева), которой выпадает шанс стать такой же звездой, как и ее учитель. Следующие показы — 26 и 27 февраля.

с 7 февраля

Фильм «Завод»

В мрачной драме режиссера фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрия Быкова рабочие берут в заложники олигарха, который полгода не выплачивает им заработную плату и собирается закрыть производство.

с 7 февраля

«Вернуть Бена» / Ben Is Back

Сценарист «Что гложет Гилберта Грейпа?» и «Моего мальчика» Питер Хеджес снял трогательную драму с Джулией Робертс и своим сыном Лукасом Хеджесом о матери, которая во что бы то ни стало пытается уберечь своего завязавшего с наркотиками ребенка от возвращения к старым привычкам.

с 7 февраля

Фильм «Лего Фильм 2» / The Lego Movie 2: The Second Part

В сиквеле картины о приключениях человечков из самого известного в мире конструктора Эммет, Люся, Бэтмен и их друзья отправятся в далекие миры, чтобы победить захватчиков из космоса.

с 7 февраля

Фильм «Снегоуборщик» / Cold Pursuit

Боевик с черным юмором, тоннами снега, Лиамом Нисаном и Лорой Дерн. Сына примерного семьянина и гражданина убивают наркоторговцы. Чтобы отомстить, он начинает уничтожать их одного за другим.

с 7 февраля

Фильм «Ван Гог. На пороге вечности» / At Eternity's Gate

Байопик Ван Гога с Уиллемом Дефо в заглавной роли (принесшей ему кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале и номинацию на «Оскар»). Живописная, как полотна художника, картина прослеживает все его творческие метания.

с 7 февраля

Фильм «Девочка» / Girl

Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года.

с 7 февраля

Фильм «Месть Лиззи Борден» / Lizzie

Одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики. 4 августа 1892 года в усадьбе состоятельной семьи Борден служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки ударов топором. В версии, что могло произойти на самом деле, сыграли Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи.

7 февраля

19:00

Невский пр., 46

Презентация книги Даниила Гранина «Последняя тетрадь»

В четверг в Петербурге пройдет презентация книги Даниила Гранина «Последняя тетрадь». В этом году писателю могло бы исполниться сто лет (день рождения у Даниила Александровича 1 января). Во встрече примут участие редактор-составитель книги Наталия Соколовская, издатель Елена Шубина, дочь литератора Марина Чернышева-Гранина, публицист и критик Никита Елисеев, а также писатель Яков Гордин.

7-5 февраля-марта

«Арт-муза»

Выставка Егора Летова и Павла Белана

Открывающуюся 7 февраля в «Арт-музе» выставку позиционируют как «реакцию на сибирскую панк-поэзию». В экспозиции – коллаж Егора Летова с обложки альбома «Прыг-Скок», скульптура Павла Белана, а также архивные фото и видео, автографы и тексты поэтов. Материалы предоставлены вдовой Летова Натальей Чумаковой и Павлом Беланом. Вход свободный.

8 февраля

20:00

«Космонавт»

Концерт Дэвида Духовны

Голливудский актер Дэвид Духовны выступит в пятницу в клубе «Космонавт». Всерьез музыкой он увлекся в 2015 году, тогда же записал свой первый фолк-альбом «Hell or Highwater». В феврале 2018-го Духовны выпустил вторую пластинку, звучание которой получилось более рок-н-ролльным.

8-31 февраля-марта

галерея Марины Гисич

Выставка Ярмо Мякиля «Ландшафты сознания»

В пятницу в галерее Марины Гисич стартует выставка финского художника Ярмо Мякиля ««Ландшафты сознания» (Mindscapes). В своих работах он часто соединяет медийные изображения с мифологическими темами. В 2002 году Мякила был награжден медалью Pro Finlandia, одной из самых важных финских наград в области культуры и искусства, и номинирован на Carnegie Art Award (2011 год).

8-10/span> февраля

«Аврора»

Спецпоказы «Итальянской классики»

С 8 по 11 февраля в кинотеатре «Аврора» покажут на большом экране классические картины итальянского неореализма – «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Конформиста» Бернардо Бертолуччи и «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти. Все сеансы пройдут на языке оригинала (итальянском и английском) с русскими субтитрами.

8-11 февраля

Театр музыкальной комедии

Мюзикл «Девчонка на миллион»

В Театре музыкальной комедии – премьера мюзикла Максим Леонидов «Девчонка на миллион». Отправной точкой стал фильм Виталия Мельникова «Начальник Чукотки». Советские мелодии смешиваются с традиционными русскими и чукотскими напевами и джазом.

8-24 февраля

Главный штаб

Проект «Квантологосы»

В Эрмитажа открывается проект «Кванталогосы». Он стал результатом соглашения музея с Институтом высокомолекулярных соединений РАН. ПСЕЗУК МС, или Первая северо-западная установка класса мегасайенс «Квантологосы», находится в форуме Главного штаба. Его создали художники Андрей Кузнецов и Дмитрий Шагин под научным руководством директора ИВС РАН Сергея Люлина.

9-10 февраля

Суворовский проспект, 59

Выставка Аси Маракулиной «Инсайт»

Художница Ася Маракулина на два дня откроет свою мастерскую на Суворовском проспекте, 59, чтобы показать серию живописи и графики об инсайте, который она испытала благодаря психоаналитической терапии.

9 февраля

10:00

«Петроконгресс»

Фестиваль 3D-печати

В субботу в центре «Петроконгресс» пройдет Фестиваль 3D-печати. Там покажут, что можно сделать с помощью принтера: костюмы, настольные игры, дроны, музыкальные инструменты, роботы и самолет. Детям до 7 лет вход бесплатный.

9 февраля

12:00

Акция «Открытая Лабораторная»

9 февраля в Петербург пройдет «Открытая Лабораторная» – одновременно со всем миром. Акция похожа на «Тотальный диктант», но вопросы в ней из естественнонаучных дисциплин, а результаты огласят сразу. При этом ученые доступно обоснуют правильные ответы. Можно пройти тест дома или записаться на викторину в одной из городских локаций.

9-10 февраля

«Севкабель Порт»

Рынок выходного дня

Одиннадцатый рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят пройдет в выходные в пространстве «Севкабель Порт». Участие примут несколько сырных лавок, «Коптильщик» будут кормить стейками, а «Хозяин Тайги» – блюдами из оленины. Постоянные резиденты рынка — лавка «Купирыбу» – привезут свежие креветки и гребешка, а также приготовят бургеры с лосоем. Также в меню – гонконгские вафли от шале «Альпака», блины с беконом и соленой карамелью от «Brave Goodies» и многое другое.

9 февраля

14:00

библиотека «Екатерингофская»

Фестиваль науки

В библиотеке «Екатерингофская» 9 февраля пройдет Фестиваль науки для детей, посвященный химии. Участники создадут «живой вулкан» и «лизунов», а также увидят фокусы с реактивами. Вход свободный, но по регистрации.

9 февраля

20:00

«Порох»

Спектакль «Фауст 3.0»

В субботу в пространстве «Порох» (шоссе Революции, 84) покажут «Фауст 3.0» – кинематическую драму Ника Хамова и Инженерного театра АХЕ. В программе – путешествие души и тела доктора Иоганна Фауста к свету и обратно, вызов духов и материализация объектов смутного желания, а также изощренная инсталляция как поэтический текст.

9 февраля

20:00

«Мачты»

Концерт Sturle Dagsland

В субботу в музыкальном баре «Мачты» выступит норвежская группа Sturle Dagsland, состоящая из двух братьев, играющих экспериментальный фолк и психодел. Специальные гости концерта – эмбиент-поп-группа «Кроль».

9 февраля

21:00

«Танцплощадка»

Вечеринка с Kedr Livanskiy

В субботу в клубе «Танцплощадка» выступит Kedr Livanskiy (Яна Кедрина) – одна из самых успешных электронных музыкантов. За год она провела тур по США, выступила на Primavera Sound и стала лицом рекламной кампании Apple Music. 9 февраля Яна сыграет треки из своего дебютного альбомом «Ариадна», вдохновленного ижевской музыкальной сценой 1980-х, а также представит несколько песен с нового альбома, который выйдет в мае 201го.

9 февраля

21:00

«Родина»

Спецпоказ мюзикла «Отверженные»

Мюзикл «Отверженные» Тома Хупера в субботу покажут в киноцентре «Родина» на большом экране. Существует множество экранизаций романа Виктора Гюго, но лента Тома Хупера является первой адаптацией бродвейской постановки, получившей в 1987 году восемь премий «Тони».

9 февраля

21:40

«Аврора»

Спецпоказ фильма «20 000 дней на Земле»

Картину «20 000 дней на Земле», которая открывала в 2014 году Beat Film Festival покажут в субботу в кнотеатре «Аврора». Фильм рассказывает об одном воображаемом дне из жизни Ника Кейва.

9 февраля

23:50

Blank

Вечеринка M_family

Объединение m_division начинает юбилейный год (им в этом году 10 лет) с новой серии событий m_family. С лайвом выступит английский техно-адепт Ansome, резидент лейблов MORD и Perc Trax, к нему присоединятся французы Umwelt и Tresor и многие другие. Подробнее здесь.

9 февраля

23:55

«ХВ»

Вчеринка Popoff Kitchen и «ХВ»

Московская серия вечеринок Popoff Kitchen пройдет в субботу в петербургском клубе «ХВ». В программе – сеты Ксении Спаховой, Кирилла Шаповалова, Даниэля Шамота и других. Вход – строго 18+.

10 февраля

12:00

Исаакиевская площадь

Лекция о громких петербургских свадьбах

ДК Лурье расскажет о самых нашумевших петербургских свадьбах. Новую автобусную экскурсию (в преддверии Дня святого Валентина) по местам самых удивительных бракосочетаний проведет исследователь Константин Шолмов. Он напомнит, чем закончился брак в Ледяном доме; расскажет, кто подарил на свадьбу Александру Грину бутыль спирта и почему представитель знаменитой купеческой семьи Елисеевых видел жену только пять минут.

10 февраля

17:00

«ОхтаЛаб»

Лекция Максима Кронгауза

Лингвист Максим Кронгауз прочтет в воскресенье в «ОхтаЛабе» лекцию о том, как и почему меняется русский язык, а также как сделать так, чтобы он оставался живым. Подробности и билеты здесь.

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