Уикенд в Петербурге с 7 по 10 февраля

9-10 февраля «Севкабель Порт»

Рынок выходного дня



Одиннадцатый рынок выходного дня от команды #онипожратьлюбят пройдет в выходные в пространстве «Севкабель Порт». Участие примут несколько сырных лавок, «Коптильщик» будут кормить стейками, а «Хозяин Тайги» – блюдами из оленины. Постоянные резиденты рынка — лавка «Купирыбу» – привезут свежие креветки и гребешка, а также приготовят бургеры с лосоем. Также в меню – гонконгские вафли от шале «Альпака», блины с беконом и соленой карамелью от «Brave Goodies» и многое другое.