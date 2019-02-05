В Петроградском районе на людей рухнула глыба льда — погиб человек

На Аптекарском проспекте в Петроградском районе Петербурга на группу людей рухнула глыба льда. Это здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному химико-фармацевтическому университету.

Один молодой человек, студент пятого курса в этом университете, погиб на месте. Сообщается, что учиться он приехал из Узбекистана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства происшествия. Один из пострадавших находится в Мариинской больнице.