В Петербурге появилось граффити с «лопатой Беглова» (траурно-черной)

Петербургская анонимная стрит-арт группировка «Осколки» создала работу, посвященную мему #лопатабеглова в проходном дворе между улицами Марата и Колокольной. «Без лопаты Беглова этой зимой в Петербурге не выжить» — пишут художники в своем паблике в Facebook. Мем появился после того, как врио губернатора Александр Белов предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи.

Вчера в Петербурге прошли пикеты горожан против плохой уборки снега.

«Осколки» — это группа анонимных уличных художников, которые делают минималистичные, часто монохромные работы. Вы могли видеть их зеленые елки на острове Декабристов или Железноводской улице. Также «Осколки» издали книгу про баффы — закрашенные коммунальными службами городские граффити.