В январе количество снега в Петербурге превысило норму в два раза

За январь 2019 года сумма осадков в Петербурге достигла 71,6 мм. Это почти в два раза больше нормы, сообщают в Гидрометцентре.

Температура воздуха в среднем превысила норму всего на один градус (-6). Холоднее всего было ночью 22 и 25 января, когда температура опустилась до -22,5.

Синоптики отмечают, что в ближайшее время снегопадов не будет. Ранее стало известно, что в январе солнце светило почти 10 часов, то есть в семь раз больше, чем в декабре.