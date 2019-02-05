18+

В январе количество снега в Петербурге превысило норму в два раза

За январь 2019 года сумма осадков в Петербурге достигла 71,6 мм. Это почти в два раза больше нормы, сообщают в Гидрометцентре. 

Температура воздуха в среднем превысила норму всего на один градус (-6). Холоднее всего было ночью 22 и 25 января, когда температура опустилась до -22,5. 

Синоптики отмечают, что в ближайшее время снегопадов не будет. Ранее стало известно, что в январе солнце светило почти 10 часов, то есть в семь раз больше, чем в декабре. 

 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также