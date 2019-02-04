Петербуржец ведет Instagram о витражах города — и это очень красиво!
Петербуржец ведет в Instagram аккаунт, в котором публикует фотографии витражей города. Первым на это обратило внимание издание «Бумага».
Сейчас в профиле 19 снимков, на страницу подписаны более 500 человек. Есть снимки витражей из центра города, на Васильевском острове и Петроградской стороне. Автор рассказывает, где расположен каждый из них.
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Всем привет! Мы восторгаемся и любим нетривиальный Петербург и хотим с вами этим поделиться. Витражи- уникальные и неповторимые произведения, которых было огромное количество в дореволюционном Петербурге. С каждым годом витражей становится все меньше, мы хотели бы сделать попытку запечатлеть и сохранить ту малую часть, которая все еще живёт в наших парадных 🗝 ⠀ На фото витраж в одном из самых известных доходных домов Петербурга. Эта работа Гавриилы Васильевича Барановского стала первой для династии купцов Елисеевых. С 1898 года Барановский станет главным архитектором всех их предприятий 📍Фонтанка #витражипетербургскихпарадных #витражиспб #vitrazhispb #петербург #спб #непарадныйпетербург #питер #петербургналадони #парадныепетербурга #атышаришьсяпопарадкам #этопитердетка #lovepetersburg #saintpetersburg #petersburg #spb #spbgram #spb_live #vscospb #spbphoto #kudagospb #spb_planet #piter #pitergram #piteronline #mskpit #gorodspb
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В этой же парадной доходного дома 1904 года постройки по проекту Павла Михайловича Мульханова на последнем этаже сохранился один из самых красивых витражей с растительным мотивом. ⠀📍Петроградская сторона ⠀ #витражипетербургскихпарадных #витражиспб #петербург #спб #питер #петербургналадони #санктпетербург #петербургскиетайны #этопитердетка #непарадныйпетербург #городнаневе #прогулкипопитеру #петербургвдеталях #атышаришьсяпопарадкам #парадныепетербурга #saintpetersburg #petersburg #piter #piteronline #pitergram #spb #spb_live #spbgram #vscospb #spb_planet #kudagospb #spbphoto #lovepetersburg #gorodspb #mskpit
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Растительные мотивы в доходном доме 1905 года постройки ⠀ 📍Петроградская сторона #витражипетербургскихпарадных #витражиспб #петербург #санктпетербург #питер #спб #петербургналадони #петербургвдеталях #непарадныйпетербург #петербургмойгород #этопитердетка #прогулкипопитеру #городнаневе #атышаришьсяпопарадкам #парадныепетербурга #lovepetersburg #saintpetersburg #petersburg #piter #piteronline #pitergram #spb #spbgram #spb_live #vscospb #spb_planet #kudagospb #spbphoto #gorodspb #mskpit
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Растительные мотивы в доходном доме 1905 года постройки ⠀ 📍Петроградская сторона #витражипетербургскихпарадных #витражиспб #петербург #санктпетербург #питер #спб #петербургналадони #петербургвдеталях #непарадныйпетербург #петербургмойгород #этопитердетка #прогулкипопитеру #городнаневе #атышаришьсяпопарадкам #парадныепетербурга #lovepetersburg #saintpetersburg #petersburg #piter #piteronline #pitergram #spb #spbgram #spb_live #vscospb #spb_planet #kudagospb #spbphoto #gorodspb #mskpit
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Витраж в доходном доме 1902 года постройки, на третьем этаже которого находилось последнее пристанище Григория Ефимовича Распутина. Именно из квартиры этого дома он отправился на свою гибель в декабре 1916 года ⠀ 📍Семенцы #витражипетербургскихпарадных #витражипетербурга #витражиспб #петербург #спб #непарадныйпетербург #петербургналадони #петербургвдеталях #городнаневе #старыйфонд #питер #этопитердетка #прогулкипопитеру #атышаришьсяпопарадкам #парадныепетербурга #saintpetersburg #petersburg #piter #spb #piteronline #pitergram #spbgram #spb_live #vscospb #spb_planet #kudagospb #spbphoto #lovepetersburg #mskpit #gorodspb
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Геральдический паук в доходном доме Р.А. Дидерихса 📍Петроградская сторона ⠀ #витражипетербургскихпарадных #витражипетербурга #витражиспб #петербург #санктпетербург #спб #питер #непарадныйпетербург #петербургналадони #петербургвдеталях #городнаневе #старыйфонд #атышаришьсяпопарадкам #парадныепетербурга #saintpetersburg #petersburg #spb #piter #spbgram #spb_live #vscospb #spb_planet #kudagospb #spbphoto #piteronline #pitergram #mskpit #gorodspb
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Витраж 5 яруса в одном из доходных домов на Аптекарском острове ⠀📍Петроградская сторона #витражипетербургскихпарадных #витражиспб #витражипетербурга #санктпетербург #петербург #петербургналадони #петербургвдеталях #городнаневе непарадныйпетербург #спб #домаспб #атышаришьсяпопарадкам #парадныепетербурга #saintpetersburg #petersburg #spb #piter #spbgram #vscospb #kudagospb #spb_live #spb_planet #spbphoto #lovepetersburg #piteronline #pitergram #mskpit #gorodspb
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