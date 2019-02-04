Петербуржец ведет Instagram о витражах города — и это очень красиво!

Петербуржец ведет в Instagram аккаунт, в котором публикует фотографии витражей города. Первым на это обратило внимание издание «Бумага».

Сейчас в профиле 19 снимков, на страницу подписаны более 500 человек. Есть снимки витражей из центра города, на Васильевском острове и Петроградской стороне. Автор рассказывает, где расположен каждый из них.