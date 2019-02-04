В Петербурге прошли пикеты против плохой уборки снега

Организаторы призвали всех выйти с плакатами к зданию районной администрации на Большой Монетной. Те, кто пришли, держали плакаты с надписями «Непроходимый снег» и «Петроградская завалена снегом и льдом». К протестующим подошли полицейские, чтобы проверить документы.

Ранее активисты принесли мешки со снегом к зданию комитета по благоустройству. На пакетах написали адреса, рядом с которыми были собраны сугробы. Горожане заявили, что власти занимаются не уборкой, а «пиар-кампанием через мем с лопатой».